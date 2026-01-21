Jernej Vrtovec, Tina Bergant in Marko Lotrič, predsedniki desnosredinskih strank NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, so danes podpisali sporazum o sodelovanju na državnozborskih volitvah, s čimer so tudi uradno potrdili, da bodo na njih nastopili s skupno listo kandidatov.

Vrtovec je pred podpisom sporazuma dejal, da gre za dejanje, ki ga Slovenija pričakuje in ji daje upanje. Po podpisu je poudaril, da trojček prihaja v trenutku, ko je slovenska družba razdeljena kot že dolgo ne, zato je vsak korak, ki gre v smeri sodelovanja, povezovanja in iskanja rešitev za skupno dobro, ključen.

"Vložili smo veliko truda, da bi presegli vzorce, običajne za slovensko politiko. Od danes dejansko sodelujemo in prinašamo upanje za slovenskega volivca in za prihodnost države," je dejal.

Na skupni listi največ kandidatov iz vrst NSi

Podpisu sporazuma bo sledilo še potrjevanje celotne kandidatne liste na organih vseh treh strank. Na skupni listi bo največ kandidatov iz vrst NSi, skupno 49, medtem ko jih bo SLS prispevala 24, Fokus Marka Lotriča pa 15.

Do dogovora o skupnem nastopu trojčka na volitvah prihaja po tem, ko so predsedniki treh strank novembra podpisali izjave o začetku pogovorov o mogočem sodelovanju na prihajajočih volitvah. Tedaj so poudarjali zlasti to, da bo njihovo povezovanje prineslo možnost za oblikovanje drugačne koalicije, ki bo Sloveniji prinesla razvoj.