Prenovljen ajdovski rimski stolp kmalu na ogled obiskovalcem

V Ajdovščini končujejo prenovo rimskega stolpa, ki si ga bodo od pomladi lahko ogledali tudi obiskovalci. Stolp 8 je eden najbolj ohranjenih delov rimskega obzidja nekdanje vojaške utrdbe, z njega je tudi lep pogled na mestno središče, reko Hubelj v neposredni bližini in bližnjo okolico.

"Tukaj gre za enega pomembnejših projektov v lanskem letu, za katerega revitalizacijo smo si dolgo prizadevali. Gre namreč za eno najbolj prepoznavnih vedut oziroma točk v Ajdovščini, ki jo je zagotovo vredno ponovno odpreti tako za domačine kot tudi druge obiskovalce," je ob napovedi večjih projektov v Občini Ajdovščina na decembrski novinarski konferenci dejal ajdovski župan Tadej Beočanin.

Razgled z vrha stolpa

Obiskovalci se bodo lahko povzpeli na vrh stolpa, občudovali večnamenski prostor z razgledno ploščadjo na vrhu in edinstveno predstavitvijo rimske kloake na dnu stolpa. Arheološka predstavitev pa bo obiskovalcem približala življenje v nekdanji rimski utrdbi ob Mrzli reki, v Castri.

Projekt prenove so pripravili v arhitekturnem biroju Ravnikar - Potokar, pri načrtovanju so posebno pozornost namenili ohranjanju značilnosti stolpa. V notranjosti stolpa bo nova kovinska konstrukcija, betonske stopnice pa bodo povezovale vse etaže, tudi spodnji nivo, kjer je zbirni kanalizacijski kanal iz časa Rimljanov. Kloaka bo predstavljena v celoti, tudi v tistem delu, kjer se fizično ni ohranila. Potek sten in dna bo ponazorjen, prostor pa osvetljen s svetilko, nameščeno pod jekleno konstrukcijo. Dno stolpa bo utrjeno z drenažnim nasutjem.

Prenova ocenjena na več kot pol milijona evrov

Prenova je ocenjena na okoli 550 tisoč evrov, od tega je ajdovska občina pridobila 350 tisoč evrov evropskih sredstev.

Sicer pa bo staro mestno središče Ajdovščine letos ponovno postalo gradbišče. Nadaljevala se bo gradnja komunalne infrastrukture v ozkih ulicah severno od osrednjega Lavričevega trga, ki so ga temeljito prenovili pred nekaj leti. Tudi tu je pričakovati številne arheološke ostaline, ki izvirajo še iz rimske dobe, zato bo gradnja predvidoma potekala počasi.