Na novi progi med Budimpešto in Beogradom zapeljal prvi vlak #video

Nekaj minut po polnoči je na novi progi Budimpešta–Beograd zapeljal prvi tovorni vlak madžarskih železnic, je sporočil generalni direktor madžarskih železnic MAV Zsolt Hegyi. Konec marca bodo vlaki na tej progi po napovedih začeli prevažati tudi potnike.

"Z vsakodnevnim tovornim prometom v realnih razmerah preizkušamo obnovljeno progo št. 150, preden se nanjo vrne potniški promet," je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal Hegyi.

Navedel je, da so vse meritve in vsi testi pokazali, da proga izpolnjuje vse infrastrukturne in varnostne pogoje za tovorni promet.

Največja železniška naložba na Madžarskem v zadnjih letih

"Namesto stare, enotirne proge, ki je bila v slabem stanju, je bila zgrajena dvotirna proga za hitrosti do 160 kilometrov na uro z najsodobnejšimi zmogljivostmi za potnike," je dodal Hegyi.

Da bodo progo odprli za promet, je že v četrtek za srbsko javno radiotelevizijo RTS napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Izrazil je še prepričanje, da bodo do konca marca po njej vozili tudi potniški vlaki.

Potovanje od Beograda do Budimpešte bo na hitri progi trajalo približno tri ure. Pričakovana cena vozovnice je 26 evrov, predvidena sta dva odhoda dnevno, prek Budimpešte pa bo vzpostavljena tudi povezava do Dunaja.
