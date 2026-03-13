Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
13. 3. 2026,
9.59

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nadhod potniki gradnja prenova železniška postaja Ljubljana

Petek, 13. 3. 2026, 9.59

27 minut

Na ljubljanski železniški postaji nadaljevanje gradnje novega nadhoda

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ogled gradbišča nove železniške postaje v Ljubljani. Železnice, železniška postaja. | Prenovljena postaja naj bi zaživela konec poletja. | Foto Bojan Puhek

Prenovljena postaja naj bi zaživela konec poletja.

Foto: Bojan Puhek

Nadgradnja železniške postaje v Ljubljani napreduje, dela na južni strani se nadaljujejo. Trenutno poteka nadaljevanje gradnje novega nadhoda, kjer se izvaja montaža jeklene konstrukcije južnega dela. V teku so tudi dela na postajnem poslopju, so objavili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Kot so povzeli na vladnem spletišču, so se po zaključku prve faze nadgradnje osrednjega dela postaje, ki je potekala na severni strani in se je v glavnini končala konec decembra lani, v začetku letošnjega leta začela dela v naslednji fazi projekta, ki predvideva nadaljevanje gradnje na južnem delu postaje.

Prve tekoče stopnice že vgrajene

Gradi se nov nadhod, pri čemer se izvaja montažo jeklene konstrukcije južnega dela. Na objektu so že vgrajene prve tekoče stopnice, ki bodo potnikom omogočale lažji dostop do peronov. Sočasno poteka razširitev obstoječega podhoda, kjer se trenutno izvaja temeljna plošča, so navedli na direkciji.

Gradbena dela potekajo tudi na območju, predvidenem za nove tire, kjer izvajalci pripravljajo spodnji ustroj oziroma nosilne plasti železniške infrastrukture. V gradnji so novi peroni z nadstreški, izvajajo pa se tudi temelji za portale vozne mreže, so pojasnili.

Poleg tega potekajo dela na postajnem poslopju ter gradnja kolektorja za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, ki bodo zagotavljale sodobno in zanesljivo upravljanje železniškega prometa, so dodali. Projekt nadgradnje postaje je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Z davkom je vreden skoraj 244 milijonov evrov, država pa je zanj pridobila 175 milijonov evrov sredstev EU.

Slovenske železnice, skala, vandalizem
Novice Škodo z ogrožanjem ljudi na železnicah delal 34-letni Slovenec
Ogled gradbišča nove železniške postaje v Ljubljani. Železnice, železniška postaja.
Novice Ljubljanska železniška postaja s pri nas prvič videno rešitvijo #foto #video
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Novice Objavljena pobuda za pripravo DPN za železniško povezavo Brnik–Ljubljana
nadhod potniki gradnja prenova železniška postaja Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.