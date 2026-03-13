Na ljubljanski železniški postaji nadaljevanje gradnje novega nadhoda

Nadgradnja železniške postaje v Ljubljani napreduje, dela na južni strani se nadaljujejo. Trenutno poteka nadaljevanje gradnje novega nadhoda, kjer se izvaja montaža jeklene konstrukcije južnega dela. V teku so tudi dela na postajnem poslopju, so objavili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Kot so povzeli na vladnem spletišču, so se po zaključku prve faze nadgradnje osrednjega dela postaje, ki je potekala na severni strani in se je v glavnini končala konec decembra lani, v začetku letošnjega leta začela dela v naslednji fazi projekta, ki predvideva nadaljevanje gradnje na južnem delu postaje.

Prve tekoče stopnice že vgrajene

Gradi se nov nadhod, pri čemer se izvaja montažo jeklene konstrukcije južnega dela. Na objektu so že vgrajene prve tekoče stopnice, ki bodo potnikom omogočale lažji dostop do peronov. Sočasno poteka razširitev obstoječega podhoda, kjer se trenutno izvaja temeljna plošča, so navedli na direkciji.

Gradbena dela potekajo tudi na območju, predvidenem za nove tire, kjer izvajalci pripravljajo spodnji ustroj oziroma nosilne plasti železniške infrastrukture. V gradnji so novi peroni z nadstreški, izvajajo pa se tudi temelji za portale vozne mreže, so pojasnili.

Poleg tega potekajo dela na postajnem poslopju ter gradnja kolektorja za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, ki bodo zagotavljale sodobno in zanesljivo upravljanje železniškega prometa, so dodali. Projekt nadgradnje postaje je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Z davkom je vreden skoraj 244 milijonov evrov, država pa je zanj pridobila 175 milijonov evrov sredstev EU.