Piloti nemške letalske skupine Lufthansa so danes začeli dvodnevno stavko. Pričakovati je odpovedi številnih poletov, najbolj pa naj bi bili prizadeti vozlišči v Münchnu in Frankfurtu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Odpovedane so tudi nekatere letalske povezave z ljubljanskim letališčem.

Kot so sporočili iz Lufthanse, pričakujejo, da bodo kljub stavki izvedli vsaj polovico načrtovanih poletov. Ohranjenih naj bi bilo na primer 60 odstotkov poletov na dolgih razdaljah.

Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit je sporočil, da bo tokratna sindikalna akcija manjšega obsega od tiste izpred meseca dni. Vodja sindikata Andreas Pinheiro pričakuje odpoved 300 poletov na dan.

Nekateri poleti že odpovedani

Stavko bodo vsaj danes občutili tudi nekateri potniki na povezavah s Slovenijo. Kot je razvidno s spletne strani Letališča Jožeta Pučnika, je odpovedan Lufthansin dopoldanski polet na Brnik iz Frankfurta – prihod je bil načrtovan za 9.55 –, na sporedu pa ostaja dopoldanski odhod v to nemško mesto, določen ob 10.30. Večernega prihoda v Slovenijo ob 22.10 ne bo.

Prav tako sta odpovedana prihod in odhod Lufthansinega letala na relaciji München–Ljubljana–München, načrtovana za 12.40 oz. 13.20. Ostajata pa poleta podružnice Air Dolomiti s prihodom na Brnik ob 19.30 in odhodom proti bavarski prestolnici ob 20.10.

Med prejšnjo stavko v Lufthansi 12. februarja, ki se ji je v okviru sindikata UFO pridružilo tudi kabinsko osebje, je bilo odpovedanih 800 poletov.

Vodstvo Lufthanse novo stavko obsoja, saj da gre za nepotrebno stopnjevanje nesoglasij v času zelo velike geopolitične negotovosti, ki je posledica vojne na Bližnjem vzhodu, in močno vpliva na letalski promet po vsem svetu. Letalske poti v nemirno regijo v tokratni stavki ne bodo prizadete.