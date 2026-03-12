Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
10.07

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
poleti Brnik potniki stavka Lufthansa

Četrtek, 12. 3. 2026, 10.07

1 ura, 7 minut

Piloti v Lufthansi začeli 48-urno stavko, občutili jo bodo tudi potniki na Brniku

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Lufthansa | Vereinigung Cockpit je k sodelovanju v sindikalni akciji pozval pet tisoč pilotov družb Lufthansa, Lufthansa Cargo in Lufthansa CityLine. Jedro spora ostajajo pokojninski prispevki v Lufthansi in Lufthansi Cargo ter plače v regionalni podružnici CityLine. | Foto Reuters

Vereinigung Cockpit je k sodelovanju v sindikalni akciji pozval pet tisoč pilotov družb Lufthansa, Lufthansa Cargo in Lufthansa CityLine. Jedro spora ostajajo pokojninski prispevki v Lufthansi in Lufthansi Cargo ter plače v regionalni podružnici CityLine.

Foto: Reuters

Piloti nemške letalske skupine Lufthansa so danes začeli dvodnevno stavko. Pričakovati je odpovedi številnih poletov, najbolj pa naj bi bili prizadeti vozlišči v Münchnu in Frankfurtu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Odpovedane so tudi nekatere letalske povezave z ljubljanskim letališčem.

Kot so sporočili iz Lufthanse, pričakujejo, da bodo kljub stavki izvedli vsaj polovico načrtovanih poletov. Ohranjenih naj bi bilo na primer 60 odstotkov poletov na dolgih razdaljah.

Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit je sporočil, da bo tokratna sindikalna akcija manjšega obsega od tiste izpred meseca dni. Vodja sindikata Andreas Pinheiro pričakuje odpoved 300 poletov na dan.

Nekateri poleti že odpovedani 

Stavko bodo vsaj danes občutili tudi nekateri potniki na povezavah s Slovenijo. Kot je razvidno s spletne strani Letališča Jožeta Pučnika, je odpovedan Lufthansin dopoldanski polet na Brnik iz Frankfurta – prihod je bil načrtovan za 9.55 –, na sporedu pa ostaja dopoldanski odhod v to nemško mesto, določen ob 10.30. Večernega prihoda v Slovenijo ob 22.10 ne bo.

Prav tako sta odpovedana prihod in odhod Lufthansinega letala na relaciji München–Ljubljana–München, načrtovana za 12.40 oz. 13.20. Ostajata pa poleta podružnice Air Dolomiti s prihodom na Brnik ob 19.30 in odhodom proti bavarski prestolnici ob 20.10.

Med prejšnjo stavko v Lufthansi 12. februarja, ki se ji je v okviru sindikata UFO pridružilo tudi kabinsko osebje, je bilo odpovedanih 800 poletov.

Vodstvo Lufthanse novo stavko obsoja, saj da gre za nepotrebno stopnjevanje nesoglasij v času zelo velike geopolitične negotovosti, ki je posledica vojne na Bližnjem vzhodu, in močno vpliva na letalski promet po vsem svetu. Letalske poti v nemirno regijo v tokratni stavki ne bodo prizadete.

Slovenski policisti
Novice Policisti bodo s shodom pred vlado začeli stavko
PGD Rovte, gasilci
Novice Gasilci napovedali stavko
poleti Brnik potniki stavka Lufthansa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.