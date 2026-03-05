Ljubljanska železniška postaja s pri nas prvič videno rešitvijo #foto

Po skoraj letu in pol od začetka gradbenih del dobiva kompleks nove ljubljanske železniške postaje, vredne skoraj 250 milijonov evrov, že jasne obrise. Zaenkrat kaže, da bodo dela izvajalci zaključili do oktobra, tako kot je bilo določeno v septembra 2024 sklenjeni pogodbi. Prijetno presenečenje za potnike, ki se že več kot eno leto soočajo z izrednimi razmerami na železniški postaji, bo pri nas prvič videna rešitev, ki bo na postajni dvorani bistveno povečala udobje. Dobra novica čaka tudi avtomobiliste, ki dnevno izgubljajo živce v koloni pri šmartinskem podvozu, saj je že v teku izdelava projekta nadomestnega železniškega nadvoza, občina pa bo pod njim cesto širila v štiripasovnico z dodatnimi pasovi za zavijalce.

Na ministrstvu za infrastrukturo so v okviru vladnega obiska osrednjeslovenske regije razkazali, kako poteka gradnja nove železniške postaje, ki bo skupaj z novo avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti tvorila Potniški center Ljubljana.

Naslednji veliki mejnik julija

Železniško postajo po besedah Benjamina Bogoviča, vodje gradbišča iz DRI, v uporabo predajajo postopoma: "Tako kot smo tire in perone že predajali v promet v prvi fazi B (severni del železniške postaje, fazo A predstavlja železniški nadvoz nad Dunajsko cesto, op. a.), bomo tudi v fazi C postopoma dodajali v uporabo nove tire – pričakujemo, da bomo v juliju upravljalcu predali peron štiri, to bo naslednji večji mejnik, nato bodo uredili še ostale perone in tire do stare postajne stavbe na Masarykovi cesti."

Ena glavnih novosti na novi železniški postaji bo ločen tovorni promet, ki bo potekal po skrajnih dveh tirih na južnem delu postaje. To je na delu, kjer na fotografiji stoji zelen bager. Prek ljubljanske potniške postaje namreč ne poteka zgolj večina potniškega prometa v državi, temveč praktično ves tovorni promet, vsaj dokler ne bosta zgrajena tivolski lok, ki bi povezal primorsko in gorenjsko progo, ali obvozna tovorna proga. Foto: Bojan Puhek

Naložba v novo železniško postajo je vredna skoraj 250 milijonov evrov, pri čemer je skoraj 175 milijonov evrov zagotovljenih iz evropskih kohezijskih sredstev. Praktično že končana je gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto, ki je pripravljen za šest tirov, pet jih je nameščenih ob gradnji nadvoza, šesti tir pa bo nameščen ob izvedbi dvotirnosti gorenjske proge. Samo ta del projekta je vreden slabih 57 milijonov evrov, pri čemer je država iz načrta za okrevanje in odpornost počrpala 33 milijonov evrov evropskih sredstev.

Prvi tekoči trak takih dimenzij v Sloveniji

Projekt svojo končno podobo dobiva predvsem na severnem delu železniške postaje, kamor so v začetku februarja po dvodnevnem zaprtju postaje preusmerili ves železniški promet. Kako izgleda gradbišče na nivoju pritličja, si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Med ogledom gradbišča smo se imeli priložnost povzpeti že tudi na deloma dokončano postajno dvorano nad tiri, ki bo dostopna prek tekočih stopnic, dvigal in stopnic. Na postajni dvorani nas je pričakala presenetljiva informacija, da bo po celotni dolžini dvorane urejen tekoči trak, kot smo ga vajeni na večjih letališčih. Tekoči trak takšnih dimenzij bo prvič videna rešitev v Sloveniji.

Tekoči trak na postajni dvorani bo umeščen na zahodni rob, tam, kjer je na fotografiji rdeča lesena ograja. Foto: Bojan Puhek

Potniki bi se lahko na postajno dvorano nad tiri dvignili po tekočih stopnicah ali z dvigalom, se po tekočem traku zapeljali do ustreznega izhoda na tir in se tja spet spustili z dvigalom ali po tekočih stopnicah. Premikanje po železniški postaji bo torej zelo udobno.

Fotografije s postajne dvorane nad tiri si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Nova ljubljanska potniška postaja je načrtovana tako, da bo v prihodnosti lahko prevzela bistveno več potniškega prometa, ki ga bodo prinesle nove dvotirne proge proti Kamniku, Kranju in Ivančni Gorici.

Ko bodo te proge zgrajene, bo na njih v konicah uveden 15-minutni taktni vozni red, skrajšali se bodo tudi potovalni časi. Vožnja med Kamnikom in Ljubljano bi tako namesto 40 trajala 34 minut, vožnja med Domžalami in Ljubljano pa zgolj 19 minut. Zaradi dvotirne proge bi bili tudi vozni redi bistveno bolj zanesljivi, z manj zamudami in manj preglavicami ob vzdrževalnih delih.

Konec del oktobra: zaenkrat brez zamud

Ljubljanska železniška postaja bo po pogodbi končana do oktobra, zaenkrat pa po besedah sogovornikov dela potekajo po načrtu. Postaja ne bo bistveno prijaznejša samo za potnike, temveč tudi za meščane in obiskovalce, ki se bodo gibali v tem delu mesta.

Del v podhodu, ki bo namenjen kolesarjem. Foto: Bojan Puhek Postajna dvorana bo namreč odprta 24 ur na dan in bo tako omogočila dodatno povezavo med centrom in Bežigradom. Bolje bosta ta dva dela mesta povezana tudi na račun širšega podhoda, v katerem bo urejena ločena kolesarska steza.

Fotografije podhoda si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Po ogledu gradbišča je direktor podjetja SŽ-infrastruktura Matjaž Kranjc s predstavnikom italijanskega podjetja Tesmec Rail podpisal 82 milijonov evrov vredno pogodbo za nakup sodobnih specializiranih vozil za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, za kar naj bi v prihodnjih letih skupaj namenili 135 milijonov evrov.

V ta namen je bilo podjetje SŽ-infrastruktura prek Slovenskega državnega holdinga in Slovenskih železnic deležno 80-milijonske dokapitalizacije, ki jo je vlada potrdila na predlog infrastrukturnega ministrstva.

Eno od specializiranih vozil za vdrževanje železniške infrastrukture, ki jih ponuja italijanska družba Tesmec Rail. Foto: Tesmec Rail

Potek gradbenih del na železniški postaji si je v okviru vladnega obiska Mestne občine Ljubljana ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Po ogledu je v izjavi za medije izrazila zadovoljstvo nad videnim. Med drugim so ji odgovorni zagotovili, da dela potekajo po načrtih. Ob tem se je zahvalila prebivalcem za potrpljenje. "Gre za res za veliko gradbišče in še kako se zavedam, da to moti njihova življenja, ampak bodo pa od jeseni 2026 toliko bolj veseli, ker bo tukaj nova lepa in zelo funkcionalna železniška postaja, v nadaljevanju pa tudi moderen potniški center," je poudarila ministrica.

Vizualizacija kompleksa nove železniške postaje v Ljubljani:

Pripravljajo tudi že načrte za šmartinski podvoz

Že decembra lani je bil v okviru projekta nove železniške postaje dokončan nov železniški nadvoz nad Dunajsko cesto, ki mu ljubljanska občina v podvozu dodaja zmogljiv sistem odvodnjavanja, da ga ob vsakem obilnem deževju ne bi poplavilo. Dela so brez sistema odvodnjavanja vredna več kot skoraj 57 milijonov evrov, pri čemer so bila spet izdatno podkrepljena z evropskimi sredstvi, saj je država iz načrta za okrevanje in odpornost počrpala kar 33 milijonov evrov.

Ko bodo končana dela na železniški postaji, se bosta direkcija za infrastrukturo in ljubljanska občina lotila šmartinskega podvoza, rak rane ljubljanskega prometa, kjer dnevno prihaja do zastojev. Na ministrstvu so razkrili, da trenutno poteka usklajevanje projektne dokumentacije za železniška nadvoza nad Šmartinsko cesto in Potrčevo cesto, v podobnem tempu potekajo tudi priprave projektov za sam podvoz, ki je v domeni ljubljanske občine.

Predvideno je da se obstoječi podvoz pod železniško progo ruši in izvede nov podvoz širok dobrih 30 metrov, ki omogoča umestitev štiripasovne ceste z ločilnim pasom in pasom za leve zavijalce ter dodatnim izvoznim pasom (bypass) v smeri Šmartinske ceste oziroma nakupovalnem središču BTC. Omenjeni dodatni pas se hkrati navezuje tudi na Kolinsko ulico.