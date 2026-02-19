Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za železniško povezavo Letališča Jožeta Pučnika z Ljubljano. Predloge in pripombe nanjo bo zbiralo do 20. marca. Ob tem je napovedalo javne predstavitve pobude za vpletene občine.

Predmet pobude, ki jo je podalo ministrstvo za infrastrukturo, je nova železniška povezava letališča na Brniku s prestolnico, cilj katere je ureditev železniškega omrežja oz. povečanje uporabe javnega prometa za potrebe dnevnih migracij. Načrtovana je nova enotirna in elektrificirana železniška proga za potniški promet z možnostjo obratovanja tudi za tovorni promet. Ciljna hitrost na odprti progi bi bila najmanj 130 kilometrov na uro za potniške in najmanj 100 kilometrov na uro za tovorne vlake.

Z načrtovano progo je v splošnem predvideno povezovanje gorenjske in kamniške proge z letališčem, s čimer bi bila omogočena uvedba krožnih linij vlakov na relaciji Ljubljana–Kranj–Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana–Jarše-Mengeš–Ljubljana z izjemo ene variante, kjer bi se letališče navezalo le na gorenjsko progo. Predviden je taktni prevoz na 30 minut oz. 15 minut v posamezni smeri, je razvidno iz objavljene dokumentacije.

Nadgradnja gorenjske in kamniške proge

Za dosego načrtovanega števila potniških vlakov s taktnimi prevozi bi morala biti izvedena tudi nadgradnja gorenjske in kamniške proge. Dodatno se načrtuje še dvotirnost na odseku gorenjske proge Kranj-Naklo. Na podlagi analize stanja prostora in možnega poteka variant železniške povezave je prostor v gradivu razdeljen na tri odseke.

Na odseku 1 so načrtovane tri variantne rešitve. Prvi dve potekata mimo naselij Mengeš, Suhadole in Komenda ter se na vzhodu priključita na obstoječo kamniško progo na odseku Jarše Mengeš–Kamnik. Tretja poteka proti jugu v koridorju avtoceste mimo Vodic in Skaručne ter se na obstoječo gorenjsko progo priključi na območju železniške postaje Ljubljana Vižmarje v Šentvidu. Vse tri variante se na odseku na območju letališča združijo v eno rešitev.

Na odseku 2 je zaradi prostorskih in varnostnih omejitev oblikovana le ena izvedljiva rešitev, in sicer večinoma s potekom v pokritem vkopu, najprej ob severnem robu pozidave na območju letališča, nakar se približa potniškemu terminalu.

Na odseku 3 sta medtem načrtovani dve variantni rešitvi, ki se na zahodu priključita na obstoječo gorenjsko progo. Obe sta na vzhodu, na območju letališča, združeni v eno rešitev. Prva poteka skozi naselje Šenčur pod glavno cesto ter nato ob vzhodnem in severnem robu Kranja večinoma po železniških objektih (viadukt, predor). Druga poteka južno od Kranja skozi naselje Hrastje ter med naseljema Drulovka in Breg ob Savi.

Viadukti, pokriti vkopi in predori

Predvidenih je več železniških postaj in postajališč za potniški promet v bližini izvorov in ciljev potovanj, pa tudi možnost urejanja tovornih postaj. Železniška proga je na posameznih odsekih načrtovana z viadukti, pokritimi vkopi in predori. Obseg teh je odvisen od posamezne variantne rešitve.

Načrtovanih je tudi več deviacij kategoriziranih državnih in občinskih cest ter deviacij nekategoriziranih cest oz. poti. Poleg tega bi bile potrebne dostopne ceste in poti do načrtovanih železniških postaj in postajališč. Vsa prečkanja cest in poti prek proge bi bila zunajnivojska, s podvozi, nadvozi ali prek oz. pod železniškim objektom.

Da bi podrobneje seznanili javnost, bodo odgovorni marca organizirali javne predstavitve pobude, in sicer za občine Šenčur in Kranj, Vodice in Ljubljana ter Domžale, Mengeš, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Predloge in pripombe sprejemajo do vključno 20. marca, nato jih bodo analizirali ter na podlagi analize pripravili osnutek sklepa o pripravi DPN, ki ga bo morala sprejeti vlada. V nadaljnjem postopku bo izdelana študija variant, DPN pa bo temeljil na najprimernejši variantni rešitvi, je še navedeno v dokumentaciji.