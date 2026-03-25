Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Nasa bo za 17 milijard evrov zgradila oporišče na Luni

Luna | Gradnja oporišča na Luni naj bi potekala prihodnjih sedem let, zanjo bo potrebnih več deset vesoljskih misij, ki jih bo Nasa izvedla skupaj z zasebnimi podjetji, kot sta SpaceX Elona Muska in Blue Origin Jeffa Bezosa. | Foto Guliverimage

Gradnja oporišča na Luni naj bi potekala prihodnjih sedem let, zanjo bo potrebnih več deset vesoljskih misij, ki jih bo Nasa izvedla skupaj z zasebnimi podjetji, kot sta SpaceX Elona Muska in Blue Origin Jeffa Bezosa.

Ameriška vesoljska agencija Nasa namerava v prihodnjih letih na Luni postaviti oporišče, ki bo vredna 20 milijard dolarjev (17,2 milijarde evrov), je izjavil upravitelj Nase Jared Isaacman. Ob tem je pojasnil, da so projekt orbitalne lunarne postaje Gateway začasno ustavili.

"Agencija namerava začasno ustaviti projekt Gateway v njegovi sedanji obliki in se osredotočiti na infrastrukturo, ki omogoča trajno delovanje na površini," je na sedežu Nase v Washingtonu povedal Jared Isaacman.

Po njegovih besedah bodo opremo, ki je bila v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, med njimi Evropsko vesoljsko agencijo (Esa), predvidena za Gateway, uporabili drugje.

Gre za še eno spremembo programa Nase v zadnjem času, a njen načrt pošiljanja človeka na Luno in kasneje na Mars ostaja v veljavi, poroča televizija ABC.

Program Artemis, ki ima zamude, bo najprej poslal človeka na Luno, kar bo odskočna deska za kasnejše poti na Mars. Ciljni datum poti na Luno je leto 2028, misija Artemis 2 s človeško posadko pa bo že aprila obkrožila Zemljin satelit.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
