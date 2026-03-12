Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
10.48

Četrtek, 12. 3. 2026, 10.48

25 minut

Policija izsledila osumljenca za povzročitev škode na železnici Sežana–Jesenice

Avtorji:
Na. R., STA

železniška proga tiri | Obravnave incidentov se je lotila tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost. | Foto STA

Obravnave incidentov se je lotila tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost.

Foto: STA

Policija je uspešno končala večmesečno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj poškodovanj železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav na železniški progi Sežana–Jesenice, storjenih na območju policijskih uprav Nova Gorica, Kranj in Koper, ter izsledila osumljenca.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, jim je uspelo na sled osumljencu priti "z usklajenim in dobro koordiniranim delom policijskih uprav ter drugih enot policije na ravni celotne države".

Več o zahtevni preiskavi bo v današnji izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije pri novogoriški policijski upravi Marino Pangos.

Lansko jesen se je po državi zgodilo več primerov načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. 

