Policija je uspešno končala večmesečno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj poškodovanj železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav na železniški progi Sežana–Jesenice, storjenih na območju policijskih uprav Nova Gorica, Kranj in Koper, ter izsledila osumljenca.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, jim je uspelo na sled osumljencu priti "z usklajenim in dobro koordiniranim delom policijskih uprav ter drugih enot policije na ravni celotne države".

Več o zahtevni preiskavi bo v današnji izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije pri novogoriški policijski upravi Marino Pangos.

Lansko jesen se je po državi zgodilo več primerov načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah.