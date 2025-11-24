Nov nevaren primer vandalizma na železniških tirih

V soboto okoli pol druge ure popoldne so policiste obvestili, da je nekdo na železniško progo med Postojno in Rakekom postavil več kamnov in prag, ki jih je potniški vlak na poti proti Rakeku tudi povozil.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je potniški vlak, ki je vozil na relaciji Postojna-Ljubljana, na tračnici zbil več skal, dve vedri, napolnjeni s kamni, in lesen prag, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Materialna škoda na vlaku ni nastala, potniki niso bili poškodovani

Po prvi oceni policije materialna škoda na vlaku ni nastala, ravno tako se nihče od 23 potnikov, ki so bili takrat na vlaku, ni poškodoval. Med ogledom so policisti ugotovili še, da je podobna ovira postavljena še na en tir. Dogodek policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanje posebnih vrst javnega prometa in nadaljujejo zbiranje obvestil. Proga je bila v soboto zaprta za ves promet od 13.40 do 16.30.