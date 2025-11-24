Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
11.22

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48

Natisni članek

Natisni članek
železniška proga incident železnica

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 11.22

1 ura, 20 minut

Nov nevaren primer vandalizma na železniških tirih

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48
železnica | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

V soboto okoli pol druge ure popoldne so policiste obvestili, da je nekdo na železniško progo med Postojno in Rakekom postavil več kamnov in prag, ki jih je potniški vlak na poti proti Rakeku tudi povozil.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je potniški vlak, ki je vozil na relaciji Postojna-Ljubljana, na tračnici zbil več skal, dve vedri, napolnjeni s kamni, in lesen prag, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Materialna škoda na vlaku ni nastala, potniki niso bili poškodovani

Po prvi oceni policije materialna škoda na vlaku ni nastala, ravno tako se nihče od 23 potnikov, ki so bili takrat na vlaku, ni poškodoval. Med ogledom so policisti ugotovili še, da je podobna ovira postavljena še na en tir. Dogodek policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanje posebnih vrst javnega prometa in nadaljujejo zbiranje obvestil. Proga je bila v soboto zaprta za ves promet od 13.40 do 16.30.

prehod proga železnica Zaloška cesta
Novice Prijeli tri osumljence na železniških tirih, prerezali so vodnike prometne signalizacije
železniški tiri SŽ
Novice Nov primer načrtnega ogrožanja: neznanec poškodoval železniško kretnico
prehod proga železnica Zaloška cesta
Novice Nov incident na železniških tirih
železniška proga incident železnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.