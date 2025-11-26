Po bravuri Dončićevo opozorilo na posebno nevarnost. O incidentu: "Ne bojim se nikogar!"

Luka Dončić je po novi izjemni predstavi, s katero je svojo ekipo popeljal v izločilne boje pokalnega tekmovanja, brez zadržkov spregovoril o vsem – o predstavi Los Angeles Lakers pri zmagi nad mestnim tekmecem Los Angeles Clippers, nevarno spolzkem igrišču in "spopadu" s Krisom Dunnom. Ob tem je posebej izpostavil soigralca Jaxsona Hayesa, ki mu je kril hrbet.

Luka Dončić je tekmo odprl z vročo roko, nizal trojke in diktiral ritem Los Angeles Lakers. Prva četrtina je bila zanj sanjska, saj je zadel pet trojk in se pohvalil s 24 točkami – štiri manj od njegovega osebnega rekorda v uvodni četrtini (na koncu se je lahko pohvalil s 43 točkami, 13 asistencami in 9 skoki).

Mestni tekmeci LA Clippers so se dolgo upirali in kapitulirali šele v zadnji četrtini, ko sta pot do zmage pomagala tlakovati tudi LeBron James in Austin Reaves: "Igrali smo dobro tekmo. Da smo zaključili na takšen način, mi pomeni veliko."

Vrhunci tekme med LA Lakers in LA Clippers

Hayes stopil vmes: "Hvala, ker si mi ščitil hrbet"

Ko se je tehtnica dokončno začela nagibati na stran Lakers, je sledil manjši incident: košarkar Clippers Kris Dunn je odrinil Luko Dončića, ki je želel skočiti za odbito žogo. Luka mu besedno ni ostal dolžan, nato pa je Dunn slovenskega košarkarja odrinil še enkrat.

"Čakal sem na skok, nato me je od zadaj porinil. Ne bom le stal. Nikogar se ne bojim."

Ob tem ga je presenetila tudi sodniška odločitev: "Sodnik je bil poleg. Ne vem, kako to, da ni dosodil prekrška." Fizična igra, "trash talk" in čustva – to je po njegovih besedah del igre, ki ga navdihuje: "Živim za to. To obožujem."

Nešportno dejanje Krisa Dunna nad Luko Dončićem

V bran mu je med Dunnovim petelinjenjem stopil morebitni novi reprezentančni soigralec Jaxon Hayes, ki pa si je tako kot Dunn prislužil tehnično napako. Ko so Luko po koncu dvoboja novinarji vprašali, ali bo poravnal finančno kazen, ki si jo je prislužil Hayes, se je široko nasmehnil: "Bom, to sem mu takoj povedal." Nato se je Hayesu zahvalil še pred kamerami: "Hvala, ker si mi ščitil hrbet. To veliko pove o njem in o ekipi. Vsi si krijemo hrbet."

Trenutek, ko so glave postale vroče. Foto: Guliverimage

Hayes je po tekmi potrdil, da mu bo Dončić plačal kazen, in razložil svoj odziv: "Rekel je, da je kazen njegova. Preprosto nisem bil zadovoljen, kako je Dunn napadel Luko."

Ko so nanj naslovili še vprašanje, kako je spremljal Lukovo rapsodijo v uvodni četrtini, je z nasmehom na obrazu dejal: "Uživam v tem. Neustavljiv je. Naša naloga je, da mu omogočimo prosto pot."

Izjave obeh potrjujejo, da v ekipi vladata jasna hierarhija in močna medsebojna podpora, kar je ključno pri grajenju ekipe.

Napredovanje v izločilne boje in resno opozorilo o igriščih

Zmaga Lakers s 135:118 pa je štela dvojno, saj so se uvrstili v četrtfinale pokalnega tekmovanja, ki so ga odgovorni v ligi NBA vpeljali leta 2023. Lakers se lahko, poleg Milwaukee Bucks, pohvalijo kot edini zmagovalci tovrstnega tekmovanja.

Foto: Reuters

Košarkarji bodo za nagrado prejeli vsak po 53 tisoč ameriških dolarjev (približno 46 tisoč evrov). Čeprav se je pošalil, da bo "z veseljem sprejel denar", je hitro prešel k bolj resni temi – varnosti. "Igrišča … spolzka so, nevarna so. Večkrat sem padel, drugi so padli. Nevarno je," je bil neposreden.

Po njegovem mnenju so nova igrišča povzročala nenadzorovane zdrse: "Ne spomnim se podobnega. Težko je. Igrati moraš tekme, da dobiš nadzor."

Ta izjava bo v NBA nedvomno odprla dodatna vprašanja glede kakovosti prizorišč pokalnega tekmovanja.

Trojica, ki je zlomila tekmeca

Na vprašanje o uigranosti med njim, LeBronom Jamesom in Austinom Reavesom, ki so napadalno najbolj navdahnjeni, je Luka izpostavil predvsem razumevanje tekmečeve obrambe. "Odlično smo igrali. Veliko točk smo dosegli. Pomembno je, da preberemo obrambo."

Ob veliko prekrških je sodniška piščalka ostala nema. Foto: Reuters

Zakaj mu Clippersi ustrezajo?

Nekako je postalo že pravilo, da Dončić odlično igra proti Clippersom. Že ko je bil član Dallasa, je z njimi bil velike bitke, zlasti tiste v končnici. Ali je kaj posebnega, da proti njim vedno igra dobro? "Ne vem. Velikokrat smo se pomerili v končnici. Dvakrat so me premagali. Očitno imam rad to."

Življenje v Los Angelesu

Za konec novinarske konference je razkril še del zasebnosti in življenje v Los Angelesu, ki je povsem drugačno od Dallasa: "Nikoli še nisem živel ob morju. Vreme je super, plaža … Imam hišo in sem se kar lepo ustalil."