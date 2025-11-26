Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
26. 11. 2025,
9.21

Osveženo pred

3 minute

Imenovanje novega generalnega sekretarja ZN

Kdo bo nasledil Guterresa? Vodstvo članice ZN poziva, naj prvič izberejo žensko

Antonio Guterres | Antonio Guterres je položaj generalnega sekretarja ZN narodov prevzel 1. januarja 2017. | Foto Reuters

Antonio Guterres je položaj generalnega sekretarja ZN narodov prevzel 1. januarja 2017.

Foto: Reuters

Združeni narodi so v torek začeli postopek za izbiro kandidatov za novega generalnega sekretarja te svetovne organizacije. V pismu so vseh 193 članic ZN pozvali, naj predlagajo kandidate, ki bi lahko nasledili trenutnega generalnega sekretarja Antonia Guterresa.

"Položaj generalnega sekretarja je izjemno pomemben in zahteva najvišje standarde učinkovitosti, kompetentnosti in integritete ter trdno zavezanost ciljem in načelom ustanovne listine Združenih narodov," sta v pismu članicam zapisala trenutni predsednik Varnostnega sveta ZN Michael Imran Kanu ter predsednica Generalne skupščine Annalena Baerbock.

Položaja še nikoli ni zasedala ženska

Dodala sta, da za položaj iščejo kandidate z bogatimi izkušnjami na področju mednarodnih odnosov, diplomacije in jezikovnih znanj. Prav tako sta v pismu navedla, da "z obžalovanjem opažata, da položaja generalnega sekretarja še nikoli ni zasedala ženska". V luči tega sta članice pozvala, naj razmislijo o imenovanju žensk.

Med imeni, ki se že omenjajo v igri za položaj generalnega sekretarja, so nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet, argentinski vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi in Rebeca Grynspan iz Kostarike, ki trenutno vodi agencijo ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kandidate mora predlagati država ali skupina držav. Varnostni svet bo prihodnje leto podal svoje priporočilo, Generalna skupščina pa bo nato izvolila kandidata na položaj generalnega sekretarja za petletni mandat, ki se bo začel 1. januarja 2027.

