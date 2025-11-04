Program ZN za okolje (UNEP) je v novo objavljenem letnem poročilu o emisijski vrzeli opozoril, da zdajšnje podnebne politike usmerjajo planet k dvigu temperature za 2,8 stopinje Celzija do konca tega stoletja. Kot še izhaja iz poročila so se tudi izpusti toplogrednih plinov leta 2024 povečali na novo najvišjo raven, poročajo tuje tiskovne agencije.

V novem letnem poročilu so ZN opozorili, da naj bi se Zemlja na podlagi zdajšnjih svetovnih podnebnih politik segrela za 2,8 stopinje Celzija do leta 2100 v primerjavi s predindustrijsko ravnjo.

Glede na poročilo, ki ga je danes objavila agencija s sedežem v Nairobiju, se bo preseganje ključnega praga segrevanja 1,5 stopinje zelo verjetno zgodilo v naslednjem desetletju, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

S segrevanjem nad 1,5 stopinje v primerjavi s predindustrijskim obdobjem tvegamo katastrofalne posledice

ZN so v poročilu opozorili, da bi nacionalne zaveze k zmanjševanju podnebnega onesnaževanja, ki zadržujejo toploto, sicer omejile globalno segrevanje na 2,5 stopinje Celzija v tem stoletju, a to še zdaleč ni dovolj, da bi se izognili uničujočim podnebnim vplivom.

Svetovna skupnost si sicer prizadeva ohraniti segrevanje pod to mejo, da bi se izognili najhujšim posledicam podnebnih sprememb. Znanstveniki se na splošno strinjajo, da segrevanje nad 1,5 stopinje v primerjavi s predindustrijskim obdobjem tvega katastrofalne posledice in da si je treba po najboljših močeh prizadevati, da se čim bolj približamo temu varnejšemu pragu.

Novo najvišjo raven so lani dosegli tudi izpusti toplogrednih plinov, ki so se povečali za 2,3 odstotka. Svetovno povišanje emisij toplogrednih plinov je v primerjavi z letom 2023 predvsem posledica emisij Indije, Kitajske, Rusije in Indonezije. Foto: Shutterstock

Letošnje poročilo ponuja nekoliko izboljšane napovedi

Letošnje poročilo ponuja nekoliko izboljšane napovedi v primerjavi z lanskoletnim napovedanim dvigom za 3,1 stopinje. Trenutne ocene kažejo na segrevanje za 2,3 do 2,5 stopinje Celzija do konca stoletja, ob predpostavki da bi bile v celoti izpolnjene vse nacionalne podnebne zaveze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob robu objave najnovejšega poročila opozoril, da se svet ne more izogniti preseganju podnebnega praga za 1,5 stopinje, vendar si mora prizadevati, da bi to storil. "Naše poslanstvo je preprosto, a ne enostavno. Vsaka prekoračitev naj bo čim manjša in krajša," je dodal.

Novo najvišjo raven so lani dosegli tudi izpusti toplogrednih plinov, ki so se povečali za 2,3 odstotka. Svetovno povišanje emisij toplogrednih plinov je v primerjavi z letom 2023 predvsem posledica emisij Indije, Kitajske, Rusije in Indonezije.

Največje onesnaževalce pozvali, naj se zavežejo k hitrejšemu in večjemu zmanjšanju emisij

Poročilo je velike onesnaževalce, ki so najbolj odgovorni za krizo segrevanja planeta, pozvalo, naj se zavežejo k hitrejšemu in večjemu zmanjšanju emisij, da bi krivuljo do konca stoletja obrnili nazaj na 1,5 stopinje Celzija.

Objavljeno je bilo sicer le nekaj dni pred tem, ko se bodo svetovni voditelji v četrtek in petek zbrali v Braziliji na podnebnem vrhu COP30 v Belemu.

V skladu s Pariškim sporazumom naj bi bil vsak krog podnebnih zavez ambicioznejši od prejšnjega, da bi dolgoročno segrevanje ohranili precej pod dvema stopinjama in čim bližje 1,5 stopinje. A kljub temu, da so bile k temu zavezane, je le približno tretjina držav do konca septembra napovedala cilj zmanjšanja emisij do leta 2035, še piše v poročilu.