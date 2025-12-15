V začetku decembra je umrl nekdanji slovenski poslanec Franc Laj, ki je funkcijo opravljal med letoma 2014 in 2018. Umrlemu so se poslanci z minuto molka poklonili tudi na današnji redni seji DZ.

Do januarja 2016 je bil Laj član poslanske skupine SMC, nato pa je izstopil tako iz stranke kot iz poslanske skupine in se pridružil poslanski skupini nepovezanih poslancev. Bil je tudi član več delovnih teles. Na lokalnih volitvah leta 2018 je kandidiral tudi za župana Občine Lendava.