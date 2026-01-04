Umrl je priznani vinar Miha Istenič

V soboto je v 63. letu starosti umrl priznani vinar Miha Istenič, poročajo Slovenske novice. Družinsko podjetje Istenič, katerega vodenje je pred dvema letoma prepustil sinovoma, na Bizeljskem proizvaja vrsto znanih penin.

Družino Istenič stroka uvršča med pionirje na področju peninarstva v Sloveniji, saj je Janez Istenič, oče pokojnega Miha Isteniča, po drugi svetovni vojni kot prvi zasebnik na slovenskih tleh začel pridelovati penino pod lastno blagovno znamko, kmalu pa je na tej podlagi nastalo tudi prvo zasebno podjetje na Slovenskem in v tedanji Jugoslaviji, ki je začelo pridelovati penine po klasični metodi.

Ta metoda velja med vinskimi poznavalci kot superiorna, bolj po industrijski charmat metodi, po kateri pri nas recimo proizvajajo Srebrno radgonsko penino (zlata je pridelana po klasični metodi).

Miha Istenič je vodenje najstarejše hiše penin v Sloveniji leta 2023 prepustil sinovoma Marku in Niku Isteniču, ki nadaljujeta tradicijo, ki jo je leta 1968 začel njun dedek Janez Istenič. Na družbenih omrežjih so se od Miha Isteniča poslovili številni kolegi in prijatelji.