Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Nedelja,
4. 1. 2026,
11.38

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40

Natisni članek

Natisni članek
penina Miha Istenič smrt

Nedelja, 4. 1. 2026, 11.38

17 minut

Umrl je priznani vinar Miha Istenič

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40
Vinar Miha Istenič | Miha Istenič je priznano družinsko podjetje vodil do leta 2023. | Foto Mediaspeed

Miha Istenič je priznano družinsko podjetje vodil do leta 2023.

Foto: Mediaspeed

V soboto je v 63. letu starosti umrl priznani vinar Miha Istenič, poročajo Slovenske novice. Družinsko podjetje Istenič, katerega vodenje je pred dvema letoma prepustil sinovoma, na Bizeljskem proizvaja vrsto znanih penin.

Družino Istenič stroka uvršča med pionirje na področju peninarstva v Sloveniji, saj je Janez Istenič, oče pokojnega Miha Isteniča, po drugi svetovni vojni kot prvi zasebnik na slovenskih tleh začel pridelovati penino pod lastno blagovno znamko, kmalu pa je na tej podlagi nastalo tudi prvo zasebno podjetje na Slovenskem in v tedanji Jugoslaviji, ki je začelo pridelovati penine po klasični metodi.

Ta metoda velja med vinskimi poznavalci kot superiorna, bolj po industrijski charmat metodi, po kateri pri nas recimo proizvajajo Srebrno radgonsko penino (zlata je pridelana po klasični metodi). 

Miha Istenič je vodenje najstarejše hiše penin v Sloveniji leta 2023 prepustil sinovoma Marku in Niku Isteniču, ki nadaljujeta tradicijo, ki jo je leta 1968 začel njun dedek Janez Istenič. Na družbenih omrežjih so se od Miha Isteniča poslovili številni kolegi in prijatelji. 

penina Miha Istenič smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.