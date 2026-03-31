Avtorji:
M. T., STA

Torek,
31. 3. 2026,
16.36

Osveženo pred

20 minut

podjetje smrt Medex

Torek, 31. 3. 2026, 16.36

Umrl je dolgoletni direktor podjetja Medex Aleš Mižigoj

Aleš Mižigoj | Za svoje delo je Aleš Mižigoj prejel številna priznanja doma in v tujini, med njimi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke ter priznanje za življenjsko delo v menedžmentu Združenja Manager. Odlikovan je bil tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije kot uspešen gospodarstvenik ter za zasluge na področju športa in izobraževanja. | Foto STA

V 98. letu starosti je umrl solastnik in dolgoletni direktor ljubljanskega podjetja Medex Aleš Mižigoj. Vodilnega izdelovalca prehranskih dopolnil na podlagi čebeljih pridelkov v državi je vodil med letoma 1961 in 2001, nato pa je 15 let deloval kot svetovalec hčerke Aleše, ki Medex vodi zdaj. Nanizal je več kot 65 let delovne dobe.

"V podjetju Medex z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Aleš Mižigoj, dolgoletni direktor, lastnik, vizionar ter ključna osebnost v razvoju podjetja in celotnega čebelarstva v Sloveniji in regiji," so sporočili iz podjetja.

Eden bolj znanih slovenskih gospodarstvenikov se je rodil 8. julija 1928 v Medani v Goriških brdih. Od tod se je družina, v kateri se je rodilo 14 otrok, v času fašizma najprej preselila v Krško, pozneje pa pred nacizmom zbežala v Ljubljano. Po študiju na ljubljanski ekonomski fakulteti je bil z Medexom neločljivo povezan več kot 60 let.

Leta 1961 je prevzel vodenje podjetja ter ga v naslednjih desetletjih iz prezadolženega podjetja za izvoz in uvoz medu razvil v eno vodilnih podjetij na področju čebeljih pridelkov in prehranskih dopolnil v regiji.

V Medexu so izpostavili Mižigojevo delo na področju filantropije. "S svojo integriteto, optimizmom in neomajno delovno etiko je navdihoval generacije sodelavcev ter pomembno prispeval k razvoju slovenske podjetniške kulture," so zapisali.

Bil je najdlje aktiven menedžer v Sloveniji in širše

Mižigoj je vodenje podjetja, ki je od leta 2016 v 100-odstotni družinski lasti, leta 2001 prepustil hčerki Aleši. Ta je delovanje podjetja preusmerila predvsem v prehranska dopolnila, ki zdaj predstavljajo glavnino Medexove proizvodnje. Mižigoj je po predaji žezla še 15 let deloval kot svetovalec direktorice, bil je tudi član nadzornega sveta.

S takšno kariero je bil najdlje aktiven menedžer v Sloveniji in širše, so ob njegovi smrti poudarili v Medexu. Nanizal je več kot 65 let delovne dobe.

Za svoje delo je prejel številna priznanja doma in v tujini, med njimi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke ter priznanje za življenjsko delo v menedžmentu Združenja Manager. Odlikovan je bil tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije kot uspešen gospodarstvenik ter za zasluge na področju športa in izobraževanja.

V Medexu so izpostavili tudi njegovo delo na področju filantropije. "S svojo integriteto, optimizmom in neomajno delovno etiko je navdihoval generacije sodelavcev ter pomembno prispeval k razvoju slovenske podjetniške kulture," so zapisali.

