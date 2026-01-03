Po dolgi bolezni je v 81. letu umrl najslavnejši bolgarski nogometni trener Dimitar Penev, je sporočila Bolgarska nogometna zveza. Penev je leta 1994 popeljal bolgarsko reprezentanco do polfinala svetovnega prvenstva, kar je največji uspeh tamkajšnjega nogometa.

Dimitar Penev, ki je bolgarsko reprezentanco leta 1996 prvič popeljal tudi na evropsko prvenstvo, je bil tudi dober igralec, z reprezentanco je igral na treh svetovnih prvenstvih, in sicer v letih 1966, 1970 in 1974.

Bolgarija je na krilih Hrista Stojčkova v četrtfinalu SP 1994 presenetila Nemčijo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Tudi uradno so ga razglasili za bolgarskega trenerja 20. stoletja, predvsem zaradi dosežka na svetovnem prvenstvu v ZDA, kjer je Bolgarija v skupinskem delu med drugim premagala Argentino, v četrtfinalu izločila Nemčijo, v polfinalu pa izgubila proti Italiji. Izgubila je tudi tekmo za tretje mesto proti Švedski.

Pozneje je bil selektor Bolgarije tudi njegov nečak Ljuboslav Penev.