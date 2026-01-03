Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
3. 1. 2026,
18.53

Osveženo pred

24 minut

SP 1994 Dimitar Penev smrt

Sobota, 3. 1. 2026, 18.53

24 minut

Dimitar Penev (1945 - 2026)

Umrl najslavnejši bolgarski nogometni trener Dimitar Penev

Avtor:
STA

Dimitar Penev | Dimitar Penev je bil selektor Bolgarije na SP 1994. | Foto Guliverimage

Dimitar Penev je bil selektor Bolgarije na SP 1994.

Foto: Guliverimage

Po dolgi bolezni je v 81. letu umrl najslavnejši bolgarski nogometni trener Dimitar Penev, je sporočila Bolgarska nogometna zveza. Penev je leta 1994 popeljal bolgarsko reprezentanco do polfinala svetovnega prvenstva, kar je največji uspeh tamkajšnjega nogometa.

Dimitar Penev, ki je bolgarsko reprezentanco leta 1996 prvič popeljal tudi na evropsko prvenstvo, je bil tudi dober igralec, z reprezentanco je igral na treh svetovnih prvenstvih, in sicer v letih 1966, 1970 in 1974.

Bolgarija je na krilih Hrista Stojčkova v četrtfinalu SP 1994 presenetila Nemčijo. | Foto: Guliverimage/Getty Images Bolgarija je na krilih Hrista Stojčkova v četrtfinalu SP 1994 presenetila Nemčijo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Tudi uradno so ga razglasili za bolgarskega trenerja 20. stoletja, predvsem zaradi dosežka na svetovnem prvenstvu v ZDA, kjer je Bolgarija v skupinskem delu med drugim premagala Argentino, v četrtfinalu izločila Nemčijo, v polfinalu pa izgubila proti Italiji. Izgubila je tudi tekmo za tretje mesto proti Švedski.

Pozneje je bil selektor Bolgarije tudi njegov nečak Ljuboslav Penev.

SP 1994 Dimitar Penev smrt
