Leto 2025 se nezadržno bliža koncu. Postreglo je z marsičem, žal tudi z manj prijetnimi vsebinami. Bistveno prehitro so ugasnila mnoga življenja svetovno znanih športnih imen. Prometne nesreče, zdravstvene težave, neizmerna smola in brutalen splet okoliščin … Svetu so tako pomahali v slovo številni športni junaki in vzorniki, s katerimi se je usoda poigrala na najbolj krut način. Najbolj je odmevala tragična zgodba portugalskega nogometnega virtuoza Dioga Jote.

V letu 2025 je najbolj odmevala izguba portugalskega nogometnega zvezdnika Dioga Jote. Pri 28 letih je imel vse, kar ti lahko srce sploh poželi. Imel je zavidljivo uspešno kariero, krasen zaslužek in obilico družinske sreče. Z reprezentanco in klubom je letos proslavljal osvojitev lovorik, osvojil ligo narodov ter angleško prvenstvo, vse skupaj pa začinil s poroko z dolgoletno srčno izbranko, s katero je imel že od prej tri otroke.

Le enajst dni po sanjski poroki pa je v Španiji izgubil nadzor nad vozilom in pahnil v smrt ne le sebe, ampak tudi svojega brata. Portugalska in Liverpool sta izgubila priljubljenega nogometaša, svet pa se je z žalostjo še enkrat več prepričal v to, kako minljivo je lahko življenje.

Diogo Jota je bil pomemben člen šampionske zasedbe Liverpoola in portugalske izbrane vrste. Foto: Reuters

Športni svet so pretresle še številne smrti. Nekdanja nemška biatlonka Laura Dahlmaier je izgubila življenje v gorah v Pakistanu, avstrijski ekstremni športnik Felix Baumgartner, znan po postavljanju novih mejnikov, je strmoglavil z motornim jadralnim padalom in preminil.

Za vedno so se poslovili tudi številni legendarni športniki, ki so dočakali spodobnejšo starost. Med njimi so izstopali boksarski velikan George Foreman, nepozabni junak profesionalne rokoborbe Hulk Hogan in nekdanji nogometni as Denis Law. Žal so v letu 2025 za vedno odšli tudi mnogi slovenski športniki, katerih smo se spomnili v tem pregledu.

Ob koncu leta smo se tako na Sportalu kronološko sprehodili skozi seznam številnih znanih športnih imen, ki so nas zapustili v koledarskem letu 2025.

V začetku leta 2025, bilo je 2. januarja, je v 104. letu starosti v Budimpešti umrla najstarejša olimpijska zmagovalka Agnes Keleti. Madžarka z izraelskim potnim listom je v športni gimnastiki osvojila kar deset olimpijskih medalj, od tega pet zlatih. V mladosti je preživela holokavst, leta 1957 se je preselila v Izrael, v domovino pa se je znova vrnila 2015. Foto: Guliverimage

V 85. letu starosti je 17. januarja 2025 umrl škotski nogometaš Denis Law. Spada med klubske ikone Manchester Uniteda, kjer si je prislužil vzdevek ''kralja Stretford Enda'', dela stadion Old Trafford. Leta 1964 je prejel Zlato žogo. Izjemni napadalec se je v zadnjih letih življenja boril z Alzheimerjevo boleznijo in demenco. Foto: Guliverimage

V 74. letu starosti je 25. januarja 2025 v Beogradu po dolgi in hudi bolezni umrl legendarni jugoslovanski košarkarski as Dražen Dalipagić. Rodil se je v Mostarju, bil nepogrešljiv član jugoslovanske reprezentance od leta 1973 do 1986. Priljubljeni ''Praja'' je še danes najboljši strelec beograjskega Partizana v zgodovini kluba. Foto: Guliverimage

Nekdanja ruska umetnostna drsalca, zakonca Jevgenija Šiškova in Vadim Naumov, sta bila na krovu letala American Airlines, ki je 29. januarja 2025 nad Washingtonom trčil v vojaški helikopter in strmoglavil v reko Potomac. Leta 1994 sta v parih zmagala na svetovnem prvenstvu. Umrla sta med potovanjem z ameriškega prvenstva v Wichiti, kjer sta spremljala nastope svojega 23-letnega sina Maksima, sicer ameriškega državljana in nekdanjega mladinskega državnega prvaka. Foto: Guliverimage

Ruski šahovski velemojster Boris Spaski, nekdanji svetovni prvak (1969), znan tudi po porazu proti Američanu Bobbyju Fischerju v času hladne vojne, je umrl 27. februarja 2025. Star je bil 88 let. Foto: Guliverimage

V 87. letu starosti je 5. marca 2025 umrl legendarni avstralski teniški igralec Fred Stolle, zmagovalec dveh posamičnih turnirjev za grand slam v Parizu 1965 in New Yorku 1966. Na največjih turnirjih je osvojil še deset naslovov v moških ter sedem v mešanih dvojicah. Foto: Guliverimage

Za posledicami raka prostate je 20. marca 2025 v 77. letu starosti umrl irski podjetnik Eddie Jordan, nekdanji lastnik ekipe Jordan v svetovnem prvenstvu formule 1. Karizmatični Irec je nemškemu asu Michaelu Schumacherju omogočil debi v formuli 1. Foto: Guliverimage

V 76. letu starosti je 21. marca 2025 umrl George Foreman, eden najboljših težkokategornikov v boksu. Prvi naslov svetovnega prvaka je osvojil leta 1973 po zmagi nad Joejem Frazierjem. Rumble in the jungle oziroma Ropot v džungli iz leta 1974 je bila legendarna boksarska bitka, ki jo je Foreman proti Muhammadu Aliju sicer izgubil. Dvajset let pozneje je še drugič postal svetovni prvak, leta 1994 z nokavtom Michaela Moorerja. Preden je postal poklicni boksar, je leta 1968 osvojil zlato olimpijsko kolajno. Foto: Guliverimage

Pri 82 letih je 10. aprila 2025 umrl sloviti nogometni trener Leo Beenhakker. Nizozemec je v dolgi in uspešni karieri vodil številne klube, med drugimi tudi Real Madrid, Ajax in Feyenoord, ter številne reprezentance. Foto: Reuters

V hudi prometni nesreči na Turanjski obvoznici v Karlovcu je 18. aprila umrl 39-letni hrvaški nogometaš Nikola Pokrivač. Nekdanji hrvaški reprezentant, ki je trikrat premagal Hodgkinov limfom, raka na bezgavkah, se je vračal s priprav s klubom Vojnić, za katerega je podpisal lansko poletje. V najboljših letih je branil barve zagrebškega Dinama, Monaca in Salzburga. Foto: Reuters

V prometni nesreči v Španiji, zgodila se je 3. julija 2025 na avtocesti A-52 v provinci Zamora, je ugasnilo življenje Dioga Jote. Portugalski nogometni zvezdnik je umrl po sanjski sezoni, v kateri je z Liverpoolom postal angleški prvak, nato pa z reprezentanco osvojil še ligo narodov. 22. junija se je v Portu poročil z dolgoletno srčno izbranko Rute Cardoso, le 11 dni pozneje pa izgubil življenje. Pokojni zvezdnik Liverpoola je bil za volanom, Lamborghiniju pa je ob prehitevanju ob neprilagojeni hitrosti počila pnevmatika, zaradi česar je zdrsnil s ceste in zagorel. V nesreči je umrl tudi njegov sopotnik, brat Andre Silva. Jota je za seboj pustil tri otroke. Liverpool je po njegovi smrti upokojil številko 20. Foto: Guliverimage

Nekdanji vratar nigerijske nogometne reprezentance Peter Rufai je pri 61 letih izgubil dolg boj z boleznijo. Veljal je za enega največjih afriških vratarjev. Umrl je 3. julija 2025. Foto: Guliverimage

16. julija 2025 je umrl jadralni padalec Felix Baumgartner, eden najbolj znanih ekstremnih športnikov na svetu. Avstrijec se je smrtno ponesrečil pri kraju Porto Sant'Elpidio na jadranski obali Italije. Star je bil 56 let. Baumgartner je požel svetovno slavo leta 2012, ko je kot prvi človek na svetu skočil s padalom iz kapsule v stratosferi z višine 36 kilometrov in pri tem dosegel hitrost 1357,6 kilometra na uro. Dobra dva meseca in pol po tragični smrti je postal znan vzrok nesreče. Šlo je za človeško napako. Foto: Guliverimage

V starosti 71 let je umrl legendarni rokoborec Hulk Hogan. Američan s pravim imenom Terry Gene Bollea, ki je bil prepoznaven po rumeni bandani in značilnih brkih, naj bi na svojem domu na Floridi doživel srčni zastoj. Svoje spretnosti iz ringa, kjer je bil v 80. in 90. letih preteklega stoletja glavno ime profesionalne rokoborbe (wrestling), je pozneje unovčil v medijih in igralski karieri. Zaplul je tudi v hollywoodske vode. Foto: Guliverimage

Nekdanja nemška biatlonka Laura Dahlmeier je umrla pri 31 letih. Dvakratna olimpijska prvakinja in sedemkratna svetovna prvakinja je med alpinistično odpravo v pakistanskem gorovju Karakorum 28. julija 2025 doživela hudo nesrečo. Izkazala se je za usodno. Njeni posmrtni ostanki so ostali na gori Laila Peak. Foto: Sportida

Nekdanji portugalski nogometni reprezentant Jorge Costa je 5. avgusta 2025 po srčnem zastoju umrl v 54. letu starosti. Bil je legendarni kapetan Porta, v klubu pa opravljal vlogo direktorja. S Portom je leta 2004 postal tudi evropski prvak. Foto: Guliverimage

22. septembra 2025 je v 87. letu starosti umrl Nikola Pilić, legenda hrvaškega in svetovnega tenisa ter selektor hrvaške reprezentance, ki je leta 2005 osvojila Davisov pokal. Poleg Hrvaške je trikrat na vrh v Davisovem pokalu popeljal Zahodno Nemčijo, enkrat pa Srbijo. Postavil je temelje Združenja ATP, krovne svetovne teniške organizacije, in sprožil spremembe, ki so vodile k profesionalizaciji tega športa. Bil je teniški oče Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage

Najstarejši olimpijski prvak, nekdanji kolesar na stezi, Charles Coste, je umrl 30. septembra 2025. Star je bil 101 leto. Coste je osvojil zlato na olimpijskih igrah v Londonu leta 1948 in je bil nosilec bakle na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Foto: Reuters

V Beogradu je 4. oktobra 2025 v 88. letu starosti umrl Milan Mandarić. Ameriški poslovnež srbskega rodu je bil vse od konca sedemdesetih let dvajsetega stoletja povezan z nogometom. Najprej je vlagal v klube v ZDA, nato pa ga je pot vodila v Evropo. Začel je v Belgiji in Franciji, nadaljeval pa v Angliji. V Sloveniji je najprej sodeloval s Koprom, leta 2015 pa postal prvi mož ljubljanske Olimpije in zmaje po 21 letih popeljal do naslova državnih prvakov. Zeleno-beli so bili dvakrat prvaki, trikrat pa pokalni zmagovalci. Foto: Aleš Fevžer

V 88. letu starosti je 9. novembra 2025 umrl Lenny Wilkens. Legendarni Američan je pustil ogromen pečat v ligi NBA kot igralec in trener. Je eden izmed le petih košarkarjev na svetu, ki so bili vsaj dvakrat izbrani v Hišo slavnih. Vodil je kar 2.487 tekem, največ v zgodovini lige NBA. Foto: Guliverimage

Predzadnji teden v letu 2025 je preminil 27-letni Norvežan Sivert Guttorm Bakken. Priljubljenega Skandinavca, ki se je pred dobrimi tremi leti veselil edine zmage za svetovni pokal, nato pa zaradi težav s srcem za nekaj časa zapustil biatlonsko karavano, a se nato letos vrnil med najboljše, so našli mrtvega v hotelski sobi v Italiji. Foto: Guliverimage