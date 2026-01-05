Oven

Imeli boste možnost videti nekoga, ki ga že dolgo niste. Verjetno bo šlo za osebo, ki veliko potuje, živi v tujini ali pa govori nekaj tujih jezikov. Poskušali boste obnoviti čustveno zvezo. Poslovni stiki vam bodo že danes predstavljali izziv. Pripravite se za jutri in pazite, da se ne boste zamerili osebi, ki ima velik vpliv.

Bik

Velika verjetnost je, da boste danes imeli intenzivne in skrivnostne sanje, ki bodo malo osvetlile zapletene odnose. Kasneje lahko podrobnosti zapišete v beležko in jih podrobno analizirate. Sporočila sanj vam bodo odgovorila na mnogo vprašanj, če boste le vedeli, kje iskati. Obkroženi boste z ljubečimi ljudmi.

Dvojčka

Dobro jutro bo poskrbelo, da se boste znebili pesimizma in nakopičene negativne energije. Vaše razmišljanje bo danes optimistično usmerjeno in nič vas ne bo moglo spraviti v slabo voljo. Imeli boste močno željo po fizičnem in intelektualnem napredovanju. Začutili boste, da se vse zadeve postopoma umirjajo.

Rak

Posvečali se boste stvarem, ki vas že dalj časa veselijo, a prej niste imeli priložnosti za to. Naj bo to slikanje, glasba, ples ali ustvarjalno pisanje, se boste popolnoma prepustili. Ustvarili boste svoj domišljijski svet, kjer boste najbolj varni. Če se boste želeli bolj resno ukvarjati s tem, imate velike možnosti, da vam bo uspelo.

Lev

Izrazite, kar boste čutili, saj bo danes vse lažje. To lahko storite tudi z malo strahu pred težavami. Po drugi strani pa boste tudi bolje razumeli, kaj vam želijo povedati drugi. Ne bojte se pokazati svojih čustev, a pazite, da ne boste pokazali ali povedali prav vsega, saj bi vam to lahko nakopalo nekaj težav.

Devica

Prihajate v izjemno zanimivo in razburljivo obdobje, še posebej na področju ljubezni in partnerskih odnosov. Znašli se boste v središču pozornosti in boste tarča pogledov zanimivih oseb. Morda ne boste vedeli, kako zadržati ravnotežje. Kmalu boste veliko bolj močni in boste vedeli, kako izkoristiti tujo naklonjenost.

Tehtnica

Samski boste izredno neodločni. Po eni strani bi si želeli družbe neke osebe, po drugi strani pa vas bo nekaj vleklo stran. Sledite srcu, ki vas bo popeljal v pravo smer. Vezani nikar ne prelagajte svojih obveznosti in odgovornosti na svojega partnerja. Lahko vam pomaga, a to ni njegova dolžnost.

Škorpijon

Vaša intuicija bo prava. Danes se bo lažje strinjati, in večina ljudi se tudi bo, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobrega. Povejte svojemu partnerju, kako čutite. Razumen pogled na razmerje vaju bo spravil na pot zadovoljstva, direktne zahteve pa vas ne bodo pripeljale nikamor.

Strelec

Razpoloženje bo danes nekoliko nihalo. Preplavljeni boste s pozitivnimi čustvi, takoj za tem pa bo sledil občutek potrtosti in brezupja. Prehitro in nepremišljeno odločanje zato nikakor ni priporočljivo. Nekajkrat globoko vdihnite in šele takrat boste prišli do zaključka. Stvari se bodo prav hitro spremenile in lažje vam bo.

Kozorog

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše življenje. Dovolj ste sposobni, da mislite s svojo glavo.

Vodnar

Pri svojih poslovnih zamislih boste veliko podpore dobili od mlajših, komunikativnih oseb, s katerimi se dobro razumete. Danes ne dovolite bližnjim, da bi uničili vaše dobro razpoloženje, še posebej v zvezi z novimi načrti in priložnostmi. Pričakujte uspešen poslovni pogovor, ki bo veliko obetal.

Ribi

Danes poskrbite, da boste pustili preteklost za seboj. Naredite nekaj prostora za prihodnost. Vezani pozabite prepir, ki sta ga imela s partnerjem. Boste videli, da se boste takoj počutili veliko bolje. Samski pa se odločite za nov začetek, saj vse kaže, da ste se ujeli v zadevo, ki ne pelje nikamor. Lažje vam bo, če potegnete črto.