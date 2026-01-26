V prihajajoči sezoni resničnostnega šova Kmetija se bo kot tekmovalka preizkusila tudi La Toya, ki je močan pečat pustila že leta 2009 v Kmetiji slavnih, je sporočil POP TV. Ob tem so razkrili še dva znana televizijska obraza, ki bosta popestrila letošnjo sezono, to sta Igor Mikič in Carmen Osovnikar.

Tekmovalcem letošnje Kmetije, med katerimi so že znana imena iz resničnostnih šovov, Nuša Šebjanič, Franc Vozel in Pia Filipčič, ter priljubljena tiktokerja Juš Čop in Mark Baržić, se bo pridružila tudi trojica, ki jo slovenski gledalci že dobro poznajo.

La Toya Lopez Foto: POP TV

Na televizijske zaslone se tako po dolgem času vrača La Toya Lopez, 43-letnica iz Nove Gorice, katere nastop v Kmetiji slavnih še vedno odmeva. V resničnostni šov se vrača zaradi osebnega izziva, zase pa pravi, da je sposobna, praktična in prilagodljiva ženska, ki se znajde tudi v povsem neznanem okolju.

Poleg La Toye bomo lahko v šovu spremljali še 43-letno Mariborčanko Carmen Osovnikar, ki jo poznamo iz šova Sanjski moški, ter 38-letnega Igorja Mikiča, ki je tekmoval v lanski sezoni, vrača pa se z željo, da gledalcem pokaže, kako časten in plemenit je poklic kmeta.

Preberite tudi: