Poljski predskakalec razkril, kaj je videl pri Prevčevih smučeh

Dogodek s smučmi Domna Prevca na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu še vedno buri duhove. Slovencu so se smuči tik pred njegovim nastopom odpeljale po zaletišču navzdol, s tem pa je v prvi seriji ostal brez skoka in Slovenija brez enega ključnih adutov v boju za medaljo. Zdaj se je oglasil še eden redkih, ki naj bi situacijo videl od blizu. Poljski predskakalec Wiktor Fickowski je za skijumping.pl opisal, kaj se je po njegovem zgodilo in zakaj je bila postavitev kontrolne kabine na vrhu letalnice lahko odločilna.

Po besedah Wiktorja Fickowskega je Domen Prevc smuči naslonil na kabino za kontrolo opreme, kjer pa je – zaradi gneče, vetra in ljudi, ki se na vrhu stalno premikajo – že tako malo prostora. "Videl sem situacijo. Pomočnik kontrolorja opreme se je nagnil nekoliko nazaj, ampak nisem videl vsega. Z delčkom očesa sem opazil, da je Domen naslonil smuči na kabino za kontrolo opreme. Tam preprosto ni prostora. Vsi se vrtijo, piha, držijo dežnike. Nekdo se je obrnil, nekaj se je zgodilo in smuči so se odpeljale," je povzel za skiumping.pl.

Ključni faktor naj bi bila po njegovem mnenju postavitev kabine

Po njegovem mnenju je pri vsem skupaj pomembna tudi postavitev same kabine. "Ta je postavljena pod kotom. Če bi bila postavljena ravno, bi imele smuči možnost, da se še ustavijo na stopnicah. Tako pa so se odpeljale proti zaletišču. To je bilo zelo nesrečno. Niso padle normalno, ampak so preprosto zletele navzdol," je dejal.

Ena od smučk Domna Prevca, ki sta se nenadzorovano spustili po zaletni mizi. Foto: Guliverimage

Poudaril je še, da je šlo za trenutek, ki se je zgodil v delčku sekunde. "Domen je smuči naslonil na kabino in nekaj se je zgodilo. V tistem trenutku sem se obračal, zato nisem natančno videl vsega, a rezultat je bil jasen. Smuči so se odpeljale."

Slatnar je prinesel rezervni par, potem pa konec

Ko so se smuči enkrat odpeljale po zaletišču, je slovenski tabor skušal rešiti situacijo. Proizvajalec smuči Peter Slatnar je Domnu prinesel rezervni par, a po besedah Fickowskega so bila pravila neusmiljena. "Seveda je bil živčen, težko se mu čudiš. Slatnar mu je prinesel druge smuči, a dobesedno takoj je prišel kontrolor in rekel: 'Konec'. In to je bilo to. Kaj je lahko naredil?" je razložil.

Poljski predskakalec priznava, da se nezgode z opremo v skokih sicer dogajajo. Smuči se prevrnejo, zdrsnejo, včasih jih veter ali gneča podreta. A takšne zgodbe še ni doživel. "Smuči se prevrnejo, odletijo, to se dogaja. Ampak da bi bilo tako nesrečno in še med tekmo, tega še nisem videl," je poudaril in dodal, da gre za novo situacijo, o kateri bi se morali v skokih resno pogovoriti.