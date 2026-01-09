Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
N. V.

9. 1. 2026,
Kmetija resničnostni šov Gospodin Savršeni Sanjski moški Nuša Šebjanič

Nuša Šebjanič med tekmovalkami v šovu Sanjski moški Hrvaške

N. V.

Nuša Šebjanič | Foto POP TV

Foto: POP TV

Med tekmovalkami v novi sezoni šova Sanjski moški Hrvaške je tudi Nuša Šebjanič, ki jo je slovensko občinstvo spoznalo v šovu Kmetija.

26. januarja se začenja nova sezona resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), v katerem bo srce sanjskih moških Karla in Petra skušala osvojiti tudi Gorenjka Nuša Šebjanič, ki so jo slovenski gledalci spoznali v resničnostnem šovu Kmetija.

"Verjamem v pravo ljubezen, verjamem v sorodne duše," je Nuša povedala v predstavitvenem posnetku, nato pa nasmejala s stavkom, da je njena udeležba v šovu "dober znak od univerze".

Za zdaj so sicer razkrili le del tekmovalk v novi sezoni šova Sanjski moški Hrvaške in pričakovati je, da bo med njimi še kakšna bolj ali manj znana Slovenka.

Kmetija resničnostni šov Gospodin Savršeni Sanjski moški Nuša Šebjanič
