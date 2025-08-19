V novi sezoni Poroke na prvi pogled, ki se na Planetu začne zadnji dan avgusta, bo ljubezen iskalo šest nevest.

Na Planet se vrača slovenska različica ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, v kateri bo šest parov iskalo ljubezen. Ženine ste že lahko spoznali, zdaj so na Planetu predstavili še neveste.

Anja Rijavec (31 let, Col/Ljubljana, formulatorka kozmetike)

Foto: Planet TV

Anja je lastnica laboratorija za testiranje in proizvodnjo kozmetike, strastna motoristka in rokerica po duši. V oddajo prihaja tudi, ker jo zanima medijski svet, sicer pa je ljubezen iskala že v šovu Sanjski moški. Išče simpatičnega, uspešnega alfa moškega, s katerim bi lahko zgradila stabilno in iskreno zvezo. Želi si čustveno varnost, globino in partnerja, s katerim bi si ustvarila družino.

Ljudmila Šef - Mili (43 let, Ormož/Bonn, medicinska sestra)

Foto: Planet TV

Ljudmila je predana medicinska sestra in svetovna popotnica. Je svobodnih nazorov in se zlahka ujame z ljudmi. Išče aktivnega moškega, ki skrbi zase, ima lastne hobije in ni pretirano odvisen od nje. Želi si ekstrovertiranega, čustveno zrelega partnerja, ki zna pokazati nežnost, a hkrati ohranja pravo mero odločnosti, in ki je svetovljan, duhovit ter simpatičen.

Janja Jurjevič Lermontova (27 let, Ljubljana, ustvarjalka)

Foto: Planet TV

Janja je diplomirana oblikovalka oblek, ki restavrira staro pohištvo, šiva in ustvarja. Išče moškega, starega med 25 in 36 let, visokega in ambicioznega, ki si želi skupnega življenja v naravi. Pomembni so ji pozitiven odnos do otrok, veselje do vsakodnevnih malenkosti, prizemljenost in vesel značaj. Naj bo skromen pri uporabi družbenih omrežij.

Mirsada Viktorija Santini (44 let, Ljubljana, gostinka)

Foto: Planet TV

Viktorija je mati dveh otrok, ki je kljub življenjskim preizkušnjam polna energije in zabavna. Išče partnerja, ki ji bo nudil varnost in zaščito, imel rad glasbo ter bo dobre volje. Privlačijo jo mlajši moški, saj sama premore mladostno energijo. Pomembno ji je, da je moški dobrega srca in duhovno naravnan, videz ni ključnega pomena. Lenuhov ne mara.

Renata Saje Preradovič (39 let, Novo mesto, astrologinja)

Foto: Planet TV

Mama 11-letne hčerke je dolgo vodila svoj lokal, poročena je bila s 30 let starejšim moškim, pred kratkim pa se je ločila. Navajena je življenja na veliki nogi, a pravi, da ji notranja varnost pomeni več kot materialni luksuz. Zna biti zahtevna in muhasta, veliko ji pomeni spolnost. Išče spoštljivega in finančno stabilnega moškega, starega od 25 do 65 let, ki ima rad naravo, morje, potovanja in družbo.

Jana Šega (43 let, Dolenja vas, skrbnica ključnih kupcev)

Foto: Planet TV

Strastna gasilka, ki rada hodi na sprehode in peče torte. Več kot desetletje ni imela prave zveze, otrok nima, čeprav si jih je želela. Ni zahtevna glede videza ali materialnega statusa, pomembna pa ji je čustvena bližina. Išče postavnega moškega, starega med 35 in 55 let, ki jo bo razumel, skrbel zanjo in s katerim bo lahko iskreno komunicirala.

Oglejte si še: