"Kakšno potovanje je bilo to! Več kot hvaležna sem za to edinstveno izkušnjo, za vse izjemne ljudi, ki sem jih ob tem spoznala, in za vse, ki so me podpirali od blizu in daleč," je ob zmagi v 11. sezoni kuharskega šova MasterChef Slovenija na Instagramu sporočila Michaela Koplova oziroma Miša, kot jo kličejo.

"Slovenija, hvala, da si bila oder, na katerem so se mi uresničile te sanje," je še zapisala na Češkem rojena Miša, ki se je že v otroštvu priselila v Slovenijo.

Ob tem se je spomnila tudi sotekmovalke Barbare Poljanec, ki jo je premagala v velikem finalu: "Hvala za tvoj timski duh, ves smeh in tvojo mirno moč. Čestitke tudi tebi!"

S čim se bo Miša ukvarjala zdaj?

Miša je na Dunaju študirala hotelski menedžment in je dolgo delala z različnimi restavracijami, ki jim je svetovala, kako izboljšati poslovanje.

Kot je povedala v intervjuju za Lady, bo 50 tisoč evrov nagrade, ki jo je dobila v MasterChefu, vložila v ustanovitev lastnega svetovalnega podjetja, sodeluje pa tudi pri projektu novega hotela na Pokljuki, ki je v lasti njenega strica. Odprtje je napovedala za letošnjo jesen.

Oglejte si še: