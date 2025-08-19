To so novi slovenski ženini Poroke na prvi pogled. Prepoznate koga?

Konec avgusta se na Planetu začenja nova sezona šova Poroka na prvi pogled. Zdaj so razkrili, kdo bodo ženini nove sezone.

Na Planet 31. avgusta prihaja nova sezona slovenske različice šova Poroka na prvi pogled, v katerem bo dvanajst samskih svojo bodočo ženo ali moža prvič srečalo šele pred oltarjem.

Kdo so ženini te sezone? Poglejte:

Sandi Kojić (39 let, Ljubljana, podjetnik)

Foto: Planet TV

Nekdanji žurer in profesionalni pevec, ki pravi, da ga je rojstvo otroka pred šestimi leti umirilo, išče žensko, ki zna uživati v življenju in se zna zabavati, a ni opravljivka ali vzvišena intelektualka. Lahko je deset let mlajša ali največ deset let starejša. Videz mu ni več najpomembnejši, vseeno pa mu ni všeč, če dekle posega po lepotnih popravkih. Ne moti ga, če ima njegova izbranka otroka od prej.

Matjaž Gorkič (46 let, Nova Gorica, podjetnik in odbojkar)

Foto: Planet TV

Ko ne dela, ga boste našli na igrišču za odbojko ali pri organizaciji turnirjev odbojke na mivki. Ta ločeni oče dveh hčera je gledalcem že znan iz oddaje Večerja za 5. Matjaž išče svetlolaso, energično in pristno žensko, ki zna uživati, je strastna, igriva in neobremenjena. Po njegovem mnenju mora znati blesteti tako na elegantni večerji kot na sproščenem pikniku.

Denis Bajrić (27 let, Ljubljana, zdravstveni tehnik na hematološkem oddelku UKC Ljubljana)

Foto: Planet TV

Strasten športnik, osebni trener in romantik, ki rad kuha in gleda filme, a si želi, da bi ga po napornem dnevu doma pričakala skuhan obrok in nasmejana žena. Ima tradicionalna prepričanja. Zelo skrbi za svoj videz – redno obiskuje brivca in kozmetičarko. Išče lepo, urejeno in stabilno žensko s službo in finančno varnostjo, staro od 25 do 35 let. Še posebej všeč so mu dolgolaske.

Matic Škrbec (32 let, Ljubljana, letališki delavec)

Foto: Planet TV

Že osem let je vegetarijanec, zadnjih pet pa tudi učitelj joge. V odnosu išče stabilnost, iskrenost in zrelost. Spoznavanje na Tinderju mu ni všeč. Konce tedna bi z dekletom preživel v naravi. Želi si partnerke brez otrok, ki pa ima željo po družini, saj bi svoje otroke rad imel čim prej. Všeč so mu inteligentna, naravna dekleta športnega videza, od njega mlajša do šest let.

Peter Wolf (43 let, Ljubljana, strojni tehnik)

Foto: Planet TV

Ločeni oče ene hčerke si močno želi, da bi si z novo partnerko lahko znova ustvaril družino. V odnosih je pogosto preveč ustrežljiv in druge postavlja pred sebe, kar mu je do zdaj povzročalo največ težav. Svojo naklonjenost izraža z darili. Išče pristno in skromno žensko, staro med 35 in 45 let, ki ga bo znala postaviti na prvo mesto in za katero bo lahko skrbel.

Andrej Štrk (54 let, Celje, vodja varnostne službe)

Foto: Planet TV

Je družinski človek in oče 26-letne hčerke, vera mu veliko pomeni. Rad skrbi za ljudi, ki jih ima rad, gospodinjska opravila mu niso tuja. Išče žensko, staro med 40 in 55 let, visoko od 165 do 170 centimetrov, skladne postave in vizualno privlačno. Všeč so mu klepetave osebe, a ne tiste, ki preveč časa preživijo na družbenih omrežjih. Odbijajo ga prepotentnost, neiskrenost in kajenje.

