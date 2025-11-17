Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
10.28

10 minut

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 10.28

10 minut

Umrl nekdanji tekmovalec in komentator šova Ljubezen po domače Milan Stojnić

Avtor:
Sa. B.

Milan Stojnić | Stojnić je kot tekmovalec sodeloval v eni od zadnjih sezon resničnostnega šova Ljubezen po domače. | Foto Pop TV

Stojnić je kot tekmovalec sodeloval v eni od zadnjih sezon resničnostnega šova Ljubezen po domače.

Foto: Pop TV

Pred dobrim mesecem je nenadoma umrl Milan Stojnić, nekdanji udeleženec in komentator resničnostnega šova Ljubezen po domače. Star je bil 44 let.

Stojnića smo spoznali v eni od zadnjih sezon resničnostnega šova Ljubezen po domače, ko se je kot tekmovalec boril za srce Mije Rovtar. Trenutno ga lahko na televizijskih zaslonih spremljamo kot komentatorja oddaje Ljubezen po domače: na kavču, ki je bila posneta že pred časom.

Na POP TV so ob predstavitvi komentatorjev zadnje sezone resničnostnega šova o Stojniću zapisali: "Zaposlen na železniški postaji, univerzitetno izobražen. Inteligenten, karizmatičen in hiter v razmišljanju, z odlično dikcijo in igrivim jezikom – kot ustvarjen za televizijo. Med snemanjem 6. sezone Ljubezni po domače je osvojil kar od pet do šest žensk, ki sploh niso bile tam zanj. Njegov šarm ne pozna starostnih meja – koketiral je tako z 19-letnicami kot s 70-letnicami. Alenka je ob njegovih pojavitvah imela najbolj intenzivne reakcije – razvila sta razmerje ljubezen-sovraštvo. Skupaj obetata iskriv in simpatičen moško-ženski flirt, ki bo gledalcem v užitek."

Žalostno novico je na svojih družbenih omrežjih sporočila Monika Svetlin, ena od tekmovalk zadnje sezone šova, kot je razvidno iz osmrtnice, pa so se od njega poslovili 18. oktobra na Vrhniki.

