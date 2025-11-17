Stojnića smo spoznali v eni od zadnjih sezon resničnostnega šova Ljubezen po domače, ko se je kot tekmovalec boril za srce Mije Rovtar. Trenutno ga lahko na televizijskih zaslonih spremljamo kot komentatorja oddaje Ljubezen po domače: na kavču, ki je bila posneta že pred časom.

Na POP TV so ob predstavitvi komentatorjev zadnje sezone resničnostnega šova o Stojniću zapisali: "Zaposlen na železniški postaji, univerzitetno izobražen. Inteligenten, karizmatičen in hiter v razmišljanju, z odlično dikcijo in igrivim jezikom – kot ustvarjen za televizijo. Med snemanjem 6. sezone Ljubezni po domače je osvojil kar od pet do šest žensk, ki sploh niso bile tam zanj. Njegov šarm ne pozna starostnih meja – koketiral je tako z 19-letnicami kot s 70-letnicami. Alenka je ob njegovih pojavitvah imela najbolj intenzivne reakcije – razvila sta razmerje ljubezen-sovraštvo. Skupaj obetata iskriv in simpatičen moško-ženski flirt, ki bo gledalcem v užitek."

Žalostno novico je na svojih družbenih omrežjih sporočila Monika Svetlin, ena od tekmovalk zadnje sezone šova, kot je razvidno iz osmrtnice, pa so se od njega poslovili 18. oktobra na Vrhniki.

