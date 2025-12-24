Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
24. 12. 2025,
8.28

Osveženo pred

2 minuti

Sreda, 24. 12. 2025, 8.28

2 minuti

Biatlonska skupnost žaluje

Po tragični novici se je oglasil Tommaso Giacomel: Načrtovala sva skupni trening, silvestrovo, a te ne bo ...

Avtor:
R. Sp.

Sivert Guttorm Bakken | Sivert Guttorm Bakken je umrl v 28. letu starosti. | Foto Guliverimage

Sivert Guttorm Bakken je umrl v 28. letu starosti.

Foto: Guliverimage

"Danes sva načrtovala skupni trening, a nisi prišel. Načrtovala sva tudi, da bova skupaj praznovala silvestrovo, a te ne bo. Ni pošteno! Resnično težko bo tekmovati in trenirati brez tebe, a po najboljših močeh se bom trudil, da boš ponosen name," je po tragični vesti, da je v 28. letu starosti nenadoma umrl norveški biatlonec Sivert Guttorm Bakken, na družbenem omrežju zapisal italijanski biatlonec Tommaso Giacomel, ki je z Norvežanom na biatlonski poti stkal močno prijateljstvo.

Sivert Guttorm Bakken
Sportal Norveško pretresla tragedija, priljubljenega biatlonca našli mrtvega

Tik pred božičem je iz norveškega biatlonskega tabora prišla tragična novica o smrti priljubljenega biatlonca Siverta Guttorma Bakkna. 27-letnik, ki je moral zaradi težav s srcem pred leti prekiniti kariero, a se je nato uspešno vrnil v biatlonsko karavano, je bil z reprezentanco na višinskih pripravah v Lavazeju pri Trentinu.

Norvežana so v ponedeljek našli mrtvega v hotelski sobi, novica o prezgodnji smrti je šokirala biatlonski svet. Po smrti Bakkna se je na družbenem omrežju po Skandinavcih oglasil še Italijan Tommaso Giacomel, ki je bil s pokojnim športnikom odličen prijatelj.

Kot je zapisal letos odlični Italijan, bi moral z Bakknom v torek na skupni trening, ki pa ga nikoli ni dočakal. "Skupaj bova še naprej sledila sanjam," je Giacomel začel čustven zapis na Instagramu.

Načrtovala sta skupni trening, silvestrovo ...

"Dragi Sivert ... Iskreno, povsem strt sem. Vem, da ta novica ni šokirala samo mene, ampak celotno biatlonsko družino, pa tudi druge. Danes sva načrtovala skupni trening, a nisi prišel. Načrtovala sva tudi, da bova skupaj praznovala silvestrovo, a te ne bo. Življenje te je preizkušalo, pred več kot dvema letoma te je že ustavilo (začasno) ... Zdaj pa to. To ni pošteno!" je zapisal Italijan in v nadaljevanju pojasnil, kako je cenil Bakkna.

"Resnično bo težko tekmovati in trenirati brez tebe, a po najboljših močeh se bom trudil, da boš ponosen name," je zapisal Tommaso Giacomel. | Foto: Reuters "Resnično bo težko tekmovati in trenirati brez tebe, a po najboljših močeh se bom trudil, da boš ponosen name," je zapisal Tommaso Giacomel. Foto: Reuters

"Po najboljših močeh se bom trudil, da boš ponosen name"

"Vedno sem govoril, da tisto, kar najbolj cenim na biatlonski poti, niso tekme, na katerih naj bi zmagal, ampak ljudje, ki sem jih srečal in spoznal. Kmalu si postal eden mojih najboljših prijateljev, s svojim nasmehom, človečnostjo in miselnostjo. Vedno boš imel posebno mesto v mojem srcu. Od tega trenutka naprej te bom nosil s seboj, ne le na vsaki tekmi, ampak tudi na vsakem treningu in v vsakem trenutku svojega življenja. Resnično bo težko tekmovati in trenirati brez tebe, a po najboljših močeh se bom trudil, da boš ponosen name ❤️ Še naprej bova sledila najinim sanjam, da bi bila najboljša biatlonca na svetu. Poleti visoko kot angel, ker to resnično si," je končal tretji biatlonec letošnje sezone svetovnega pokala Giacomel.

Tommaso Giacomel
Sportal Italijanski biatlonec Giacomel do tretje zmage v karieri
Skupina Vodomec, član Peter
Trendi Slovenska tamburaška skupina žaluje, poslovil se je njihov član

