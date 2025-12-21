Italijanski biatlonec Giacomel do tretje zmage v karieri

Italijan Tommaso Giacomel je zmagovalec zadnje prednovoletne biatlonske tekme za svetovni pokal v francoskem Le Grand Bornandu. Po zaslugi dobrega streljanja si je Italijan na skupinskem startu priboril tretjo zmago v karieri. Slovenskih tekmovalcev ni bilo na startu biatlonske elite.

V drugi polovici tekme so se za zmago borili Tommaso Giacomel, kljub kazenskemu krogu, ter brezhibna strelca Francoz Eric Perrot in Nemec Justus Strelow. Po tretjem streljanju se razmerje ni spremenilo, peterica Norvežanov ter Švicar Joscha Burkhalter pa je zaostajala pol minute in več.

Giacomel je nekaj časa nato pridobil v smučini in ko je izjemno hitro zadel še zadnjih pet tarč, je bilo jasno, da mu druga zmaga v sezoni, najhitrejši je bil tudi prejšnji teden na sprintu v Hochfilznu, ne more uiti.

Tudi Francoz in Nemec sta zadela zadnjih pet strelov, a vse je kazalo, da se bosta pomerila za drugo mesto, Nemec a je moral nadoknaditi pet sekund. A Perrot je bil premočan, Strelow pa je na koncu v ciljni ravnini izgubil celo boj za najnižjo stopničko zmagovalnega odra, ko ga je prehitel Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen.

Johan-Olav Botn je osvojil peto mesto. Foto: Guliverimage

Ta je v bil v zadnjem krogu 20 sekund hitrejši od Nemca, zmago pa je zapravil na uvodnih dveh streljanjih, ko je moral po enkrat v kazenski krog, nato pa napadal iz ozadja.

Peto mesto je osvojil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Norvežan Johan-Olav Botn.

Biatlonce zdaj čaka 14 dni premora za počitek ali pa dvig forme, nato pa pred olimpijskimi boji sledijo januarske tekme svetovnega pokala v Oberhofu, Ruhpoldingu in Novem Mestu. Morda bo poškodbo do takrat saniral tudi Jakov Fak, ki je tekme v Franciji zaradi poškodbe meniskusa odpovedal.