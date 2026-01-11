Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Nedelja,
11. 1. 2026,
13.25

Oberhof, svetovni pokal, biatlon, štafeta (m)

Oberhof, svetovni pokal, biatlon, štafeta (m)

V Oberhofu norveška zmaga, Slovenija 13.

Anton Vidmar, Pokljuka 2025 | Zelo dobro je nastopil predvsem Anton Vidmar. | Foto Aleš Fevžer

Zelo dobro je nastopil predvsem Anton Vidmar.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Anton Vidmar, Matic Repnik in Lovro Planko so na štafetni tekmi v nemškem Oberhofu osvojili 13. mesto, dolgo je kazalo na uvrstitev v deseterico, a je Planko v zadnji menjavi s kazenskim krogom uvrstitev pokvaril. Izjemno napeto je bilo v boju za zmago, saj je kar pet ekip skupaj odšlo v zadnji krog. Na koncu pa so smetano pobrali Norvežani, ki so premagali Francoze in Švede. Brez stopničk pa sta na koncu ostali štafeti Italije in Nemčije.

Zelo dobro je nastopil predvsem Vidmar, ki je šel na progo kot drugi. Začel je na 14. mestu s 40 sekundami zaostanka za vodilno Francijo, predal pa kot osmi z zaostankom 26 sekund za takrat vodilno Švico. Zelo lepo se je boril Repnik, ki je bil po drugem streljanju na devetem mestu, nato pa močno izgubil v smučini v zadnjem krogu, a vseeno predal kot 10.

Planko je nato moral po streljanju v ležečem položaju v kazenski krog, v stoječem pa je porabil vse tri rezervne naboje in v zadnjem krogu obdržal 13. mesto. "Miha Dovžan je zelo dobro opravil nalogo in v tem ritmu je nadaljeval tudi Toni Vidmar. Držali smo stik z najboljšimi. Nato pa se je žal videlo, kaj pomeni naša štafeta brez Jakova Faka in potem nimamo večjih možnosti. Matic žal ni sposoben teči z najboljšimi. Lovro je poskušal nadoknaditi izgubljeno, a je delal napake na strelišču in končno 13. mesto, ki je povsem realno," je po koncu dejal trener Janez Marič.

Na veselje domačega občinstva je šel po predzadnjem streljanju prvi v smučino Nemec David Zobel, že na naslednjem pa sta ga ujela Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen in Francoz Eric Perrot. Kljub temu, da so morali Norvežani in Francozi po dvakrat v kazenski krog, pa ta na koncu prav ti dve štafeti odločali o zmagovalcu. Več moči je imel Norvežan, ki si je priboril štiri sekunde prednosti.

Zmage so se razveselili Norvežani. | Foto: Reuters Zmage so se razveselili Norvežani. Foto: Reuters

Nemški navijači pa so na tribuni ostali z dolgimi nosovi. Zobel je na zadnjem streljanju napake popravljal trikrat. V ozadju sta se mu močno približala Šved Sebastian Samuelsson in vodilni v svetovnem pokalu Italijan Tommasso Giacomel ter ga tudi prehitela. Švedi so stopili na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Tekmovanja v Oberhofu bodo sklenile biatlonke. Ob 14.30 se bo začelo žensko zasledovanje tudi z Leno Repinc, Polono Klemenčič in Anamarijo Lampič. Za Slovenke bo tekma pomembna tudi za pokal narodov, kjer se s Poljsko borijo za 10. mesto in dodatno kvoto na posamičnih tekmah.

