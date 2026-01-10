Tommaso Giacomel kljub šestim zgrešenim strelom do zmage, Planko 33.

Italijan Tommaso Giacomel je po slavju v sprintu v četrtek dodal še zmago v zasledovanju na 12,5 km na tekmah svetovnega pokala biatloncev v nemškem Oberhofu. Ob tem je zgrešil kar šestkrat, a so grešili tudi drugi. Od Slovencev se je do točk prebil le Lovro Planko s 33. mestom.

V boju za zmago se je vrstni red premešal že po prvih streljanjih leže, potem ko je četrtkov zmagovalec Tommaso Giacomel od desetih strelov zgrešil kar štiri tarče.

V ospredju je sprva vztrajal drugi s sprinta, Nemec Philipp Nawrath, lovila pa sta ga predvsem Norvežana Martin Uldal in Johannes Dale-Skjevdal. Prvi je z ničlo ob prvem streljanju stoje v predzadnji krog krenil z veliko prednostjo, Dale pa je z dvema zgrešenima streloma nadaljeval kot tretji za rojakom Isakom Freyem.

Uldal je na zadnjem streljanju zgrešil kar trikrat in ponudil priložnost zasledovalcem. Dale je zgrešil dvakrat in padel na četrto mesto, zmago pa si je z ničlo pristreljal kar Giacomel, ki je pred tem skupno zgrešil šestkrat.

Italijan je tako še drugič v koncu tedna zmagal in prevzel vodstvo v skupnem seštevku, pri čemer je izkoristil odsotnost Norvežana Johan-Olava Botna, ki se je tekmam v Oberhofu odpovedal zaradi bolezni. Zdaj ima 611 točk, odsotni Norvežan pa 560.

Drugo mesto je na koncu pripadlo Uldalu, do tretjega mesta pa je z odličnim tekom napredoval Šved Sebastian Samuelsson.

Do točk tudi Lovro Planko

Od Slovencev je do točk prišel Lovro Planko. Skupaj je zgrešil tri strele in v primerjavi s sprintom napredoval za eno mesto in tekmo sklenil na 33. mestu.

Ostali Slovenci so bili pri dnu. Anton Vidmar je s tremi zgrešenimi streli zasedel 48. mesto, Miha Dovžan je bil z dvema napakama 49., Matic Repnik pa prav tako z dvema napakama zadnji med uvrščenimi na 56. mestu.

Debitant Ruj Simič Grošelj se ni uvrstil na zasledovalno preizkušnjo po 84. mestu v četrtkovem sprintu.

Ob 14.25 bo v Oberhofu še ženska štafeta. Slovensko vrsto bodo sestavljale Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in debitantka ta teden v Nemčiji Manca Caserman.



* Izidi:

- moški, zasledovanje (12,5 km):

1. Tommaso Giacomel (Ita) 37:15,4 (6)

2. Martin Uldal (Nor) + 4,5 (4)

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 8,8 (6)

4. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 11,4 (5)

5. Martin Ponsiluoma (Šve) 12,4 (6)

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 14,0 (4)

7. Dmitro Pidručnij (Ukr) 20,7 (1)

8. Eric Perrot (Fra) 25,7 (5)

9. Fabien Claude (Fra) 31,1 (3)

10. Lukas Hofer (Ita) 35,4 (3)

...

33. Lovro Planko (Slo) 2:16,0 (3)

48. Toni Vidmar (Slo) 3:50,3 (3)

49. Miha Dovžan (Slo) 3:54,0 (2)

56. Matic Repnik (Slo) 5:45,5 (2) - svetovni pokal, skupno:

1. Tommaso Giacomel (Ita) 611 točk

2. Johan-Olav Botn (Nor) 560

3. Eric Perrot (Fra) 529

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 505

5. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 380

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 375

7. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 369

8. Martin Ponsiluoma (Šve) 346

9. Sturla Laegreid (Nor) 333

10. Philipp Nawrath (Nem) 324

...

43. Lovro Planko (Slo) 46

56. Miha Dovžan (Slo) 28

67. Jakov Fak (Slo) 13

68. Toni Vidmar (Slo) 13

...

