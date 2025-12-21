Kirkeeide v Franciji do prvenca, Polona Klemenčič 18.

Norvežanka Maren Kirkeeide je dobila biatlonsko tekmo s skupinskim startom v francoskem Le Grand Bornandu in se prvič v karieri povzpela na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. V eliti je nastopila tudi Polona Klemenčič in osvojila 18. mesto.

Gledalci v francoskih Alpah so tokrat lahko uživali v izjemni končnici tekme. Po zadnjem streljanju je šla prva v smučino Francozinja Camille Bened, edina, ki je zadela vseh 20 tarč, a ji prednost 14 sekund na zadnjih dveh kilometrih in pol ni zadoščala za zmago.

V ozadju so se za njo zapodile Kirkeeide ter rojakinji Lou Jeanmonnot in Justine Braisaz Bouchet in jo v končnici ujele. V končnici si je na zadnjem ovinku pred relativno kratko ciljno ravnino najboljše izhodišče pripravila Kirkeide in položaj obdržala. Zmagovalka sobotnega zasledovanja Jeanmonnot je zaostala tri desetinke sekunde, Braisaz Bouchet osem.

V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Jeanmonnot, 22-letna Kirkeeide pa je z današnjo zmago napredovala na drugo mesto.

Polona Klemenčič je sezoni dokazala, da se je pridružila biatlonski eliti, za najvišja mesta pa še vedno naredi kakšno napako preveč na strelišču. Tokrat je zgrešila trikrat in zasedla 18. mesto. Po prvem streljanju je bila celo deseta, na naslednjih postankih pa po enkrat zavila v kazenski krog. V skupnem seštevku pokala je 21.

"S tekmo sem zadovoljna. Pohvaliti pa moram servis, saj sem imela zares dobre smuči. Tudi na progi sem se počutila veliko boljše kot včeraj. Žal mi je sicer zaradi zgrešenih strelov, predvsem leže je bil eden povsem na robu. Želela bi si zadeti kakšen strel več, ampak vesela sem s prvo triado sezone in se veselim nadaljevanja," je bila po 18. mestu zadovoljna Gorenjka.

Na moški tekmi Slovenija nima svojega predstavnika.