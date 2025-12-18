Hanna Öberg do 12. zmage, Slovenke vrhunske uvrstitve pustile na strelišču

Švedinja Hanna Öberg je zmagovalka ženske sprinterske biatlonske tekme za svetovni pokal v francoskem Le Grand Bornandu. Slovenke bi za uvrstitve v eliti potrebovale boljše streljanje. Z eno napako je bila na 21. mestu najboljša Polona Klemenčič.

Za zmagovalni oder je bila v Franciji potrebna strelska ničla. Brez napake s puško je nalogo opravila šesterica na prvih mestih. V smučini pa je 30-letna Hanna Öberg imela 3,3 sekunde prednosti pred Francozinjo Lou Jeanmonnot in 11,4 pred italijansko veteranko Dorotheo Wierer. Še tri sekunde in pol je bila počasnejša italijanska povratnica Lisa Vittozzi, ki je lansko sezono zaradi poškodbe izpustila.

Vodstvo v skupnem seštevku pokala je obdržala Švedinja Anna Magnussson, ki pa je današnjo tekmo končala na skromnem 38. mestu.

Slovenski tabor je imel v ognju dve nevarni železi. Polona Klemenčič je letos najboljša Slovenka, a je bila tokrat ena strelska napaka preveč za vidno uvrstitev. Z enim kazenskim krogom je pristala na 21. mestu, brez bi bila vnovič v deseterici.

Po virozi pa se je v biatlonsko karavano vrnila Anamarija Lampič. Ta je v smučini dokazala, da je dobro okrevala, s puško pa je spet zapravila priložnost za visoko uvrstitev in z 1:17 minute zaostanka tudi za sobotno zasledovanje. S skupaj štirimi kazenskimi krogi je na 33. mestu osvojila osem novih točk svetovnega pokala.

Lena Repinc je v slabši tekaški formi. Z enim kazenskim krogom je bila 53. z zaostankom dveh minut.

V petek sprinterska tekma v Le Grand Bornandu čaka moške, tokrat brez poškodovanega Jakova Faka, ki okreva po poškodbi meniskusa.

Izidi, sprint (7,5 km): 1. Hanna Öberg (Šve) 19:24,9 (0)

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 3,3 (0)

3. Dorothea Wierer (Ita) 11,4 (0)

4. Lisa Vittozzi (Ita) 14,9 (0)

5. Paulina Bastovska Fialkova (Slk) 16,2 (0)

6. Suvi Minkkinen (Fin) 27,0 (0)

7. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 27,5 (1)

8. Karolina Offigstad Knotten (Nor) 30,1 (0)

9. Maren Kirkeeide (Nor) 41,5 (1)

10. Deedra Irwin (ZDA) 44,4 (0)

...

21. Polona Klemenčič (Slo) 1:05,0 (1)

33. Anamarija Lampič (Slo) 1:16,8 (4)

53. Lena Repinc (Slo) 2:00,0 (1) Svetovni pokal skupno: 1. Anna Magnusson (Šve) 317 točk

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 316

3. Maren Kirkeeide (Nor) 294

4. Dorothea Wierer (Ita) 290

5. Suvi Minkkinen (Fin) 264

6. Lisa Vittozzi (Ita) 259

7. Camille Bened (Fra) 245

8. Hanna Öberg (Šve) 134

9. Elvira Öberg (Šve) 187

10. Lisa Theresa Hauser (Avt) 166

...

20. Polona Klemenčič (Slo) 96

52. Anamarija Lampič (Slo) 29

56. Lena Repinc (Slo) 25

...

