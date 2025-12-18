Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
15.40

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Lena Repinc Polona Klemenčič Anamaria Lampič Hanna Öberg biatlon

Četrtek, 18. 12. 2025, 15.40

1 ura, 9 minut

Biatlon, Annecy, sprint (ž)

Hanna Öberg do 12. zmage, Slovenke vrhunske uvrstitve pustile na strelišču

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Hanna Öberg | Hanna Öberg je prišla do svoje 12. zmage. | Foto Guliverimage

Hanna Öberg je prišla do svoje 12. zmage.

Foto: Guliverimage

Švedinja Hanna Öberg je zmagovalka ženske sprinterske biatlonske tekme za svetovni pokal v francoskem Le Grand Bornandu. Slovenke bi za uvrstitve v eliti potrebovale boljše streljanje. Z eno napako je bila na 21. mestu najboljša Polona Klemenčič.

Za zmagovalni oder je bila v Franciji potrebna strelska ničla. Brez napake s puško je nalogo opravila šesterica na prvih mestih. V smučini pa je 30-letna Hanna Öberg imela 3,3 sekunde prednosti pred Francozinjo Lou Jeanmonnot in 11,4 pred italijansko veteranko Dorotheo Wierer. Še tri sekunde in pol je bila počasnejša italijanska povratnica Lisa Vittozzi, ki je lansko sezono zaradi poškodbe izpustila.

Vodstvo v skupnem seštevku pokala je obdržala Švedinja Anna Magnussson, ki pa je današnjo tekmo končala na skromnem 38. mestu.

Slovenski tabor je imel v ognju dve nevarni železi. Polona Klemenčič je letos najboljša Slovenka, a je bila tokrat ena strelska napaka preveč za vidno uvrstitev. Z enim kazenskim krogom je pristala na 21. mestu, brez bi bila vnovič v deseterici.

Po virozi pa se je v biatlonsko karavano vrnila Anamarija Lampič. Ta je v smučini dokazala, da je dobro okrevala, s puško pa je spet zapravila priložnost za visoko uvrstitev in z 1:17 minute zaostanka tudi za sobotno zasledovanje. S skupaj štirimi kazenskimi krogi je na 33. mestu osvojila osem novih točk svetovnega pokala.

Lena Repinc je v slabši tekaški formi. Z enim kazenskim krogom je bila 53. z zaostankom dveh minut.

V petek sprinterska tekma v Le Grand Bornandu čaka moške, tokrat brez poškodovanega Jakova Faka, ki okreva po poškodbi meniskusa.

Izidi, sprint (7,5 km):

1. Hanna Öberg (Šve)                   19:24,9 (0)
2. Lou Jeanmonnot (Fra)                    3,3 (0)
3. Dorothea Wierer (Ita)                  11,4 (0)
4. Lisa Vittozzi (Ita)                    14,9 (0)
5. Paulina Bastovska Fialkova (Slk)       16,2 (0)
6. Suvi Minkkinen (Fin)                   27,0 (0)
7. Justine Braisaz Bouchet (Fra)          27,5 (1)
8. Karolina Offigstad Knotten (Nor)       30,1 (0)
9. Maren Kirkeeide (Nor)                  41,5 (1)
10. Deedra Irwin (ZDA)                     44,4 (0)
...
21. Polona Klemenčič (Slo)               1:05,0 (1)
33. Anamarija Lampič (Slo)               1:16,8 (4)
53. Lena Repinc (Slo)                    2:00,0 (1)

Svetovni pokal skupno:

1. Anna Magnusson (Šve)                 317 točk
2. Lou Jeanmonnot (Fra)                 316
3. Maren Kirkeeide (Nor)                294
4. Dorothea Wierer (Ita)                290
5. Suvi Minkkinen (Fin)                 264
6. Lisa Vittozzi (Ita)                  259
7. Camille Bened (Fra)                  245
8. Hanna Öberg (Šve)                    134
9. Elvira Öberg (Šve)                   187
10. Lisa Theresa Hauser (Avt)            166
...
20. Polona Klemenčič (Slo)                96
52. Anamarija Lampič (Slo)                29
56. Lena Repinc (Slo)                     25
...

Preberite še:

Laura Dahlmeier
Sportal Oče pokojne Dahlmeier spregovoril o tragični smrti hčere
Anamarija Lampič, Pokljuka 2025
Sportal Anamarija Lampič se vrača na priljubljeno prizorišče
Jakov Fak Pokljuka 2025
Sportal Odločitev je padla, Fak izpušča naslednje tekme
Jakov Fak Pokljuka 2025
Sportal Slabe novice za Jakova Faka, Globočnik: V naslednjih dneh bomo odločil, kako naprej.
Lisa Vittozzi
Sportal Lisa Vittozzi do devete zmage, Polona Klemenčič 20.
Lena Repinc Polona Klemenčič Anamaria Lampič Hanna Öberg biatlon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.