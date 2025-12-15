Zimska pravljica v Kranjski Gori: smučanje v treh deželah, SKI IN&OUT udobje, SNACK na smučišču in doživetja v Jasni

Ste že začutili kdaj tisto pravo alpsko zimsko čarobnost, ko se družinske zgodbe pišejo na belih strminah, večeri pa ob toplih lučkah in okusih domačih jedi v Oštariji, življenje pa se za hip umiri? Si predstavljate, da stopite iz apartmaja neposredno na sveže urejeno progo, dan pa se začne brez hitenja, v ritmu, ki ga narekujete vi?

V srcu Kranjske Gore, kjer sta toplina doma in zima najbolj pristna, se jutra začnejo z razgledom na mirno belo pokrajino. Le kratek sprehod vas popelje skozi Alpsko vasico, kjer otroški smeh napolni zrak in zadiši po kuhančku in cimetu. Drsanje v centru, luči, ki mežikajo v večer, ter sprehod do Pravljične zimske vasice v Jasni, kjer jezerska gladina v zimi zasije še posebej skrivnostno – vse to ustvari kuliso, ki je ne najdete nikjer drugje.

Foto: Žiga Intihar

Tukaj zimska zgodba ne živi le v trenutku, temveč v vsakem koraku, v vsaki iskrivi tišini snega in v vsakem pogledu na belino, ki obdaja Kranjsko Goro.

Foto: Kranjska Gora

Prav v tem središču zimske pravljice stojita Goldhorn Chalet in Vila Mojca, dve izjemni nastanitvi s SKI IN&OUT lokacijo, ki združujeta udobje, brezskrbnost in neposreden stik z naravo, smučiščem Kranjska Gora ter dostop do 16 smučišč s kar 200 kilometri prog, ki povezujejo Slovenijo, Avstrijo in Italijo.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Smučanje iz praga apartmaja – udobje, ki ga družine obožujejo

Le nekaj korakov od sedežnice Kekec stoji Goldhorn Chalet, nova pridobitev v Kranjski Gori, ki je s svojo premišljeno zasnovo in SKI IN&OUT udobjem opazno dvignila standard bivanja v samem središču kraja. Gre za elegantno alpsko hišo, ustvarjeno za družine in goste, ki želijo zimo doživeti brez kompromisov. Apartmaji so sodobno opremljeni, prostorni in polni topline – z naravnimi materiali, velikimi okni ter prijetnim ambientom, kjer se dan začne sproščeno in konča ob občutku domačnosti.

Posebna prednost Goldhorn Chaleta je garažna hiša v sami stavbi – podzemna garaža, kjer je avtomobil vedno varno shranjen, suh in dostopen brez snega ter zimskih nevšečnosti. To je redkost v centru Kranjske Gore, kjer je parkiranje pogosto omejeno, zato ta dodana vrednost močno olajša prihod, odhod in celoten dopust.

Vsak apartma ima tudi zasebno shrambo za smuči in kolesa ter grelce za smučarske čevlje, kar pomeni, da se smučarski dan začne vedno toplo, udobno in brez iskanja opreme. Hkrati pa je Goldhorn Chalet zaradi shrambe za kolesa odlična izhodiščna točka tudi v drugih letnih časih – za družine, pohodnike in ljubitelje kolesarskih poti po Zgornjesavski dolini. Tukaj se smučarska avantura zares začne in konča dobesedno pri vhodnih vratih.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Vila Mojca – vrhunska lokacija v središču in udobje, ki ga še posebej pozimi cenijo družine

V pravem pomenu besede vila, postavljena v sam center Kranjske Gore, je namenjena gostom, ki želijo biti v središču živahnega zimskega dogajanja, hkrati pa ohraniti svoj mir in domačnost. Od smučarskih prog vas loči le nekaj korakov – skoraj tako, kot da bi imeli progo tik pod svojim oknom. Družine lahko v trenutku prehajajo med toplim zavetjem apartmaja, energijo središča kraja in snežnimi užitki.

Apartmaji so prijetni, svetli in premišljeno zasnovani, z dovolj prostora, da se vsak član družine počuti sproščeno. Dodano udobje ustvarjajo tudi zasebne shrambe za smuči in kolesa ter sušilci za čevlje, kar pomeni, da je oprema vedno suha, topla in pripravljena na nov dan – tako pozimi kot v vseh ostalih letnih časih, ko Kranjska Gora postane raj za kolesarje in pohodnike.

Tudi Vila Mojca sledi standardu popolnega udobja, zato ima garažno hišo neposredno pod objektom. V centru, kjer je v sezoni parkirnih mest malo, je to resničen privilegij: toplo, pokrito in vedno zagotovljeno parkiranje pomeni manj skrbi in veliko več sproščenosti že ob prihodu.

Bližina restavracij, trgovinic, drsališča in prazničnega utripa ustvarja idealno kombinacijo – lokacijo, kjer v nekaj trenutkih preidete od smučanja na Kekcu do večerne atmosfere v središču ali prijetnega sprehoda proti pravljični Jasni.

Vila Mojca tako predstavlja popolno izbiro za vse, ki iščejo dinamiko, bližino in preprosto zimsko udobje – vse na enem mestu.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Obe lokaciji predstavljata premišljeno udobje: prostorni apartmaji, zasebna garaža v isti stavbi, topla oprema, prijeten ambient ter občutek, da je vse, kar potrebujete, resnično blizu.

Celovita družinska ponudba – Družinski SKI&SNACK polpenzion paket – brezskrbnost, ki naredi razliko

Popolna brezskrbnost za starše in nepozabni dnevi na snegu za otroke – to prinaša Goldhorn Chalet in Vila Mojca SKI & SNACK polpenzion paket, zasnovan posebej za družine, ki želijo udobje, toplino in vsak dan nove zimske trenutke. Paket združuje smučanje z neposrednega praga apartmaja, pristno domačnost v Oštariji na smučišču ter številne dodatne ugodnosti, ki olajšajo vsak družinski dopust.

Paket vključuje:

5 nočitev ali več v izbranem apartmaju

SKI & SNACK malico na smučišču – priljubljen topel postanek za male in velike smučarje

večerjo v Oštariji – domače jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin

– domače jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin toplo shrambo za smuči in grelce za smučarske čevlje

parkiranje v podzemni garaži namestitve

namestitve 10 % popust v Gostilni Jasna in Oštariji

1 večerjo v Pravljičnem Alpskem igluju ob jezeru Jasna (večerja v igluju je vključena za vse rezervacije v sklopu SKI paketa v januarju in februarju 2026)

Smučarske ugodnosti za otroke:

otroci do 6. leta smučajo brezplačno v Kranjski Gori in Trbižu

v Kranjski Gori in Trbižu otroci med 6. in 15. letom imajo 50-odstotni popust pri nakupu Julian Alps International Ski Passa – vozovnica, ki povezuje tri države in 16 smučišč s 200 km prog

Goldhorn Chalet in Vila Mojca sta zato več kot le apartmaja – sta udobje, varnost, toplina in vrata v svet, kjer se zimske sanje resnično zgodijo.

Foto: arhiv naročnika Kulinarična izkušnja v Oštariji – okus zimske tradicije in domačnosti

Oštarija na smučišču je srce paketa: tukaj so na voljo domače jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin, od bogatih zimskih juh do slovenskih posebnosti, ki jih presenetljivo dobro sprejmejo tudi najmlajši smučarji. SKI&SNACK malica je hitro postala ena najbolj priljubljenih med družinami – topel, okusen postanek, ki pričaka na smučišču in vrne energijo za nove kilometre snežnih užitkov.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Doživetja ob jezeru Jasna, doma Gostilne Jasna – od Pravljične zimske vasice do Pravljičnih Alpskih iglujev

Le kratek sprehod ali zimski pohod z baklami vodi v svet čarobnosti Jasne. Pravljična zimska vasica v Jasni vsako leto zasije v tisočerih lučkah – stičišče topline, družinskih trenutkov in pristnega prazničnega vzdušja. V tem pravljičnem okolju stoji tudi Gostilna Jasna – jedi treh dežel , kjer v toplem zavetju nastajajo najlepši božični in silvestrski večeri ter pristne zgodbe, ki povezujejo ljudi.

Posebno doživetje pa so Pravljični Alpski igluji – steklene kupole ob jezeru, ki sprejmejo do deset gostov in ponujajo kulinariko treh dežel: Slovenije, Italije in Avstrije, v decembru obogatene s prazničnim menijem. Gre za izkušnjo, ki je ob obisku Kranjske Gore preprosto "a must."

Fotogalerija 1 / 10 / 10

POSEBNO DOŽIVETJE: Silvestrovanje v Pravljičnih Alpskih iglujih Dočakajte novo leto v eni najlepših alpskih kulis – v Pravljičnih Alpskih iglujih ob jezeru Jasna. Steklene kupole, ki sprejmejo do 10 gostov, ponujajo čaroben ambient, kjer se praznični meni treh dežel, bleščanje snega in odsevi jezera prepletejo v nepozabno silvestrsko zgodbo. Prav posebno silvestrovo, ki ga ne boste doživeli nikjer drugje: – ekskluziven praznični meni, – ambient pod zvezdami, – toplina iglujev v objemu zimske Jasne, – sproščeno druženje v vašem zasebnem krogu. Idealno za družine, pare ali zaključene skupine, ki želijo leto skleniti drugače – v pravljici. Rezervacije so obvezne, število mest pa omejeno. Rezervirajte tukaj .

Zakaj Kranjska Gora? Zato, ker ponuja več kot le smučanje

Dolina pod Julijci pozimi zaživi s toplino, ki je ne najdemo povsod. Smučanje v treh državah, prepleteno z družinskimi aktivnostmi, Alpsko vasico, svetlobnimi pravljicami, wellness ponudbo in okusno lokalno kulinariko, ustvarja tisto ravnovesje, ki je za zimski oddih tako zelo dragoceno in nepozabno.

Foto: Kranjska Gora