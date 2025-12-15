Slovenija dobila tri digitalne nomade

Od 21. novembra, ko je Slovenija omogočila pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje digitalnih nomadov, do 8. decembra je za ta status zaprosilo sedem posameznikov, upravne enote pa so osebam iz različnih držav izdale tri dovoljenja, poroča Forbes Slovenija. Za državljane katerih držav gre, na ministrstvu za notranje zadeve ne razkrivajo.

Prošnjo za pridobitev statusa digitalnega nomada morajo posamezniki vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali na slovenskem konzulatu v tujini, lahko pa tudi na upravni enoti.

Kdo je digitalni nomad?

Kot je zapisano na spletni strani ministrstva za notranje zadeve, je digitalni nomad tujec, ki ni vključen na trg dela v Sloveniji, kar pomeni, da ne potrebuje soglasja, ki ga sicer izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Gre za tujca, ki ni državljan Evropske unije oziroma katere od članic Evropskega gospodarskega prostora. Digitalni nomad je zaposlen pri poslovnem subjektu s sedežem zunaj Slovenije ali samozaposlen v tujini, pri čemer delo opravlja na daljavo prek komunikacijske tehnologije.

Dovoljenje za začasno prebivanje se digitalnemu nomadu izda za obdobje do enega leta in ga ni mogoče podaljšati. Za ponovno dovoljenje lahko tujec ponovno zaprosi po šestih mesecih od poteka veljavnosti prejšnjega dovoljenja.