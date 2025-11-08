Grozljiv zločin na območju Velike Gorice

Hrvaško pretresa nova krvava tragedija. Na območju Velike Gorice se je v zgodnjih jutranjih urah zgodil grozljiv zločin. Ženska je osumljena umora družinskega člana, preiskava poteka, poroča Jutarnji list. Po neuradnih podatkih portala Index, naj bi osumljenka ubila svojega moža.

Policija poroča, da je bil umor, ki naj bi ga storila 40-letna ženska, najverjetneje povzročen z ostrim predmetom. Ženska je ubila 52-letnega družinskega člana, poroča ministrstvo za notranje zadeve. Neuradno naj bi šlo za osumljenkinega moža.

Osumljenka je pod policijskim nadzorom, v teku sta ogled kraja zločina in kriminalistična preiskava.

Eden od mimoidočih naj bi za Jutarnji povedal: "Poznam te ljudi, danes zjutraj sem v vasi slišal, kaj se je zgodilo. Incidenti so se pri njih dogajali že prej."