Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
18.50

Osveženo pred

56 minut

kazen vojaki vojna Ukrajina Rusija

V Ukrajini prva dosmrtna zaporna kazen za umor vojnega ujetnika

Dmytro Kurashov, Dmitro Kurašov | Tožilci so navedli, da je 27-letni ruski vojak januarja lani v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine ubil pripadnika ukrajinske vojske, ki se je predal ruskim silam, potem ko mu je zmanjkalo streliva. Ruskega vojaka so skupaj s še nekaterimi drugimi še isti dan ujele ukrajinske sile, kasneje pa so mu sodili. | Foto Reuters

Tožilci so navedli, da je 27-letni ruski vojak januarja lani v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine ubil pripadnika ukrajinske vojske, ki se je predal ruskim silam, potem ko mu je zmanjkalo streliva. Ruskega vojaka so skupaj s še nekaterimi drugimi še isti dan ujele ukrajinske sile, kasneje pa so mu sodili.

Foto: Reuters

V Ukrajini so ruskega vojaka, obtoženega umora ukrajinskega vojnega ujetnika, danes obsodili na dosmrtno ječo. Po navedbah ukrajinske varnostno-obveščevalne službe SBU gre za prvo tovrstno kazen za uboj ukrajinskega vojaka od začetka ruske invazije v Ukrajini leta 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Ukrajini so ruske vojake že večkrat obtožili umorov vojnih ujetnikov, ki so se predali v boju, kar Kijev označuje kot nezakonite usmrtitve in vojne zločine.

Rus ubil pripadnika ukrajinske vojske, potem ko mu je zmanjkalo streliva in se je predal ruskim silam

Tožilci so navedli, da je 27-letni ruski vojak januarja lani v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine ubil pripadnika ukrajinske vojske, ki se je predal ruskim silam, potem ko mu je zmanjkalo streliva. Ruskega vojaka so skupaj s še nekaterimi drugimi še isti dan ujele ukrajinske sile, kasneje pa so mu sodili.

Dmytro Kurashov, Dmitro Kurašov | Foto: Reuters Foto: Reuters

Vojak Dmitro Kurašov je sprva pred sodiščem priznal krivdo, kasneje pa je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal novinarjem, da je nedolžen in da želi biti vključen v izmenjavo vojnih ujetnikov med Kijevom in Moskvo. Obtoženi je bil ob prebiranju razsodbe v stekleni kletki v sodni dvorani, poroča AFP.

Odločitev sodišča simbolnega pomena za Ukrajino

Po navedbah ukrajinskih oblasti se je ruski vojak oboroženim silam pridružil v zameno za predčasen izpust iz zapora, kjer je prestajal kazen zaradi kraje. Med spopadi v Ukrajini je oslepel na levo oko.

Vojak Dmitro Kurašov je sprva pred sodiščem priznal krivdo, kasneje pa je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal novinarjem, da je nedolžen in da želi biti vključen v izmenjavo vojnih ujetnikov med Kijevom in Moskvo. | Foto: Reuters Vojak Dmitro Kurašov je sprva pred sodiščem priznal krivdo, kasneje pa je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal novinarjem, da je nedolžen in da želi biti vključen v izmenjavo vojnih ujetnikov med Kijevom in Moskvo. Foto: Reuters

Današnja odločitev sodišča je po navedbah Reutersa simbolnega pomena za Ukrajino, ki trdi, da so ruske sile ubile številne ukrajinske vojne ujetnike. Osumljenci so večinoma zunaj dosega ukrajinskega pravosodja. Rusija zanika, da bi njeni vojaki storili vojne zločine.

V uradu ukrajinskega glavnega državnega tožilca so navedli, da preiskujejo uboje 322 ukrajinskih vojakov, ki so od začetka ruske invazije brezpogojno položili orožje ali se predali.

