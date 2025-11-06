Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

6. 11. 2025
17.42

Skrivna operacija Rusije sprožila alarme na Poljskem

Poljsko tožilstvo Igorju Rogovu med drugim očita, da je s svojimi aktivnostmi mnoge ljudi na Poljskem spravil v veliko nevarnost.

Poljsko tožilstvo Igorju Rogovu med drugim očita, da je s svojimi aktivnostmi mnoge ljudi na Poljskem spravil v veliko nevarnost.

Foto: VKontakte

Rus Igor Rogov, ki je leta 2022 po ruski invaziji Ukrajine kot politični disident pribežal na Poljsko, je priznal, da je tam v resnici vohunil za Rusijo. Rogov je na Poljskem zbiral informacije o ruskih opozicijskih aktivistih in jih posredoval ruski zvezni varnostni službi FSB. To je počela tudi njegova žena Irina. Če bosta spoznana za kriva, sta lahko v najslabšem primeru obsojena tudi na dosmrtno zaporno kazen.

Poljska je ruskega državljana Igorja Rogova prijela že poleti leta 2024. Povod za aretacijo Rogova je bila pošiljka, ki jo je prejel po pošti. V njej je bilo vse potrebno za izdelavo močnejšega eksplozivnega telesa. Za kaj bi uporabil bombo, ni znano.

Decembra lani so poljski organi pregona razkrili, da so aretirali tudi Irino, ženo Igorja Rogova. Osumljena je bila vohunjenja. 

Rusija, Ukrajina, zastava
Novice Skrivna naveza Rusije in Ukrajine, ki jo je razbil Putinov ukaz

Vohunil je za drugimi Rusi na Poljskem

Poljsko tožilstvo je le nekaj dni po aretaciji Irine nato vložilo obtožnico proti zakonskemu paru. Povod za to je bil sum, da sta informacije o ruskih političnih aktivistih, ki živijo v izgnanstvu na Poljskem, skupaj predajala ruskim obveščevalnim službam, natančneje agenciji FSB.

Poljska velja za eno od evropskih zatočišč državljanov Rusije, ki se ne strinjajo s politiko Vladimirja Putina in to tudi javno razglašajo.

Poljski mediji zdaj poročajo, da je Igor Rogov v ponedeljek priznal krivdo oziroma priznal, da je na Poljskem res vohunil za ruskimi državljani, ki simpatizirajo z ruskimi opozicijskimi političnimi opcijami oziroma idejami. 

Izdala ga je žena, ki mu je zamerila, ker jo je prevaral

Rogov in njegova žena Irina sta se na Poljsko preselila kmalu po začetku vojne v Ukrajini februarja 2022. Rogov, ki je bil pred tem zaposlen v prodemokratični iniciativi Odprta Rusija, ki so jo ruske oblasti razglasile za nezaželeno entiteto, je na Poljskem dobil status političnega disidenta. Prejemal je tudi nekaj več kot tisoč evrov državne pomoči, je poročal medij Virtualna Poljska. 

Jokica
Novice Novo razkritje o obupanih vojakih: med njimi je znan obraz #video

Organom pregona so pri odkrivanju vohunskih aktivnosti para domnevno zelo pomagali pogovori Irine z drugimi na Poljskem živečimi Rusi, v katerih je razkrila, da njen mož domnevno že več let sodeluje s FSB. To naj bi storila zato, ker je odkrila, da ji je bil nezvest. 

Igor Rogov med obiskom Nemčije

Kako sta vohunila

Poljski preiskovalci so odkrili, da se je Rogov po navodilih FSB udeleževal konferenc združenja Odprta Rusija na Poljskem in o njih pisal poročila, ki jih je nato predajal človeku, s katerim je sodeloval v vohunski operaciji. Ta je znan le kot Evgenij. 

Njegova žena Irina je med obiskom družine v Rusiji ob poljski vodki in pecivu v državo med drugim odnesla tudi šifriran USB-ključ, ki ga je nato predala stiku, povezanemu s FSB. USB-ključ je vseboval podatke o uradnikih na poljskem ministrstvu za zunanje zadeve, osebah, zaposlenih na nacionalni agenciji za izmenjavo študentov, in univerzitetnih profesorjih, ki so sodelovali s predstavniki ruske opozicije.

Igor Rogov in njegova žena Irina

Droni, brezpilotni letalniki
Novice V Belgiji opazili neznana letala in posvarili: Dogaja se nekaj velikega

FSB naj bi mu grozil, da bo na fronto v Ukrajino poslal njegovega očeta

Rogov po navedbah poljskih medijev sicer trdi, da je za FSB vohunil pod prisilo, saj naj bi mu grozili, da bodo, če se ne bo strinjal s sodelovanjem, na fronto v Ukrajino poslali njegovega očeta. Igor in Irina Rogov sta za FSB glede na očitke poljskega tožilstva vohunila med februarjem in avgustom 2022. Prva obravnava na sodišču bo 8. decembra, če bosta spoznana za kriva, pa jima v najboljšem primeru grozi osem let zapora, v najslabšem pa dosmrtna zaporna kazen. 

vohunjenje vohuni Vojna v Ukrajini Ukrajina Poljska Rusija
