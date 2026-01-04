Spektakularen posnetek zajetja ladje iz Rusije #video

Finska policija in mejna straža sta objavili posnetek zasega tovorne ladje, ki je plula iz Rusije in jo sumijo vpletenosti v poškodbo podmorskega telekomunikacijskega kabla v Baltskem morju.

Po navedbah finske mejne straže je bila 132 metrov dolga ladja Fitburg, ki naj bi bila del ruske flote v senci, na poti iz Sankt Peterburga proti Izraelu. Tovorno ladjo so ustavili in zasegli v finskih vodah, zato preiskavo vodi finska policija.

Policija in mejna straža sta sporočili, da je ladja v času plovbe vlekla sidro, zaradi česar posadko sumijo, da je nameravala poškodovati telekomunikacijske kable na dnu Baltskega morja, ki je v lasti finske telekomunikacijske skupine Elisa.

Foto: VesselFinder / Posnetek zaslona Na krovu ladje je bilo 14 članov posadke – državljanov Rusije, Gruzije, Kazahstana in Azerbajdžana. Finska policija je, kot navaja Reuters, vse pridržala do konca preiskave. Ladja je plula pod zastavo Svetega Vincencija in Grenadin, lastništvo in upravljanje pa sta registrirana pri podjetjih zunaj Finske.