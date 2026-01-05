V ruskih zračnih napadih na Kijev in okolico so ponoči ubili dva človeka. Po navedbah lokalnih oblasti je en človek umrl v mestu Kijev, drugi pa v bližnjem Fastivu. Nevarnost zračnih napadov je sicer vojska razglasila za vso državo.

Pregled dneva:



7.45 Ruski napad na Kijev zahteval smrtni žrtvi

Ruski napadi so v Kijevu zadeli zasebno kliniko. To je po navedbah oblasti povzročilo požar, v katerem je umrl en človek, še trije so bili ranjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V širši okolici so bombardiranja po navedbah guvernerja regije Mikole Kalašnika prizadela več stanovanjskih objektov in kritično infrastrukturo. V napadih je v Fastivu umrl moški.

Napadi so v regiji povzročili tudi prekinitev oskrbe z elektriko. Ker so temperature v prestolnici padle do osem stopinj Celzija pod ničlo, so bile oblasti primorane zagnati sisteme za zagotavljanje zasilne oskrbe z ogrevanjem.

Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je Rusija v nedeljo napadla tudi Kramatorsk v regiji Doneck, kjer je po navedbah oblasti v večernem napadu umrl en človek, še en je bil ranjen.

Tokratni napad na Kijev se je zgodil dan pred srečanjem voditeljev ukrajinskih zaveznic v Parizu, na katerem bodo iskali nov napredek pri reševanju konflikta. Za pripravo srečanja so se v soboto v ukrajinski prestolnici zbrali varnostni svetovalci 15 držav, med njimi Francije, Nemčije in Kanade ter predstavniki EU in Nata, še navaja AFP.