Vojna v Ukrajini
Nov ruski napad na Kijev
V ruskih zračnih napadih na Kijev in okolico so ponoči ubili dva človeka. Po navedbah lokalnih oblasti je en človek umrl v mestu Kijev, drugi pa v bližnjem Fastivu. Nevarnost zračnih napadov je sicer vojska razglasila za vso državo.
7.45 Ruski napad na Kijev zahteval smrtni žrtvi
Ruski napadi so v Kijevu zadeli zasebno kliniko. To je po navedbah oblasti povzročilo požar, v katerem je umrl en človek, še trije so bili ranjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
V širši okolici so bombardiranja po navedbah guvernerja regije Mikole Kalašnika prizadela več stanovanjskih objektov in kritično infrastrukturo. V napadih je v Fastivu umrl moški.
Napadi so v regiji povzročili tudi prekinitev oskrbe z elektriko. Ker so temperature v prestolnici padle do osem stopinj Celzija pod ničlo, so bile oblasti primorane zagnati sisteme za zagotavljanje zasilne oskrbe z ogrevanjem.
Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je Rusija v nedeljo napadla tudi Kramatorsk v regiji Doneck, kjer je po navedbah oblasti v večernem napadu umrl en človek, še en je bil ranjen.
Tokratni napad na Kijev se je zgodil dan pred srečanjem voditeljev ukrajinskih zaveznic v Parizu, na katerem bodo iskali nov napredek pri reševanju konflikta. Za pripravo srečanja so se v soboto v ukrajinski prestolnici zbrali varnostni svetovalci 15 držav, med njimi Francije, Nemčije in Kanade ter predstavniki EU in Nata, še navaja AFP.