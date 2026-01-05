Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
7.47

Osveženo pred

35 minut

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 7.47

35 minut

Vojna v Ukrajini

Nov ruski napad na Kijev

Avtorji:
Na. R., STA

Napad na Kijev, Ukrajina | Rusija je v zadnjem tednu okrepila zračne napade na Ukrajino, po nedeljskih navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega jih je izvedla več kot 2.000. Kijev si medtem ob posredovanju ZDA prizadeva za konec vojne v Ukrajini. | Foto Reuters

Rusija je v zadnjem tednu okrepila zračne napade na Ukrajino, po nedeljskih navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega jih je izvedla več kot 2.000. Kijev si medtem ob posredovanju ZDA prizadeva za konec vojne v Ukrajini.

Foto: Reuters

V ruskih zračnih napadih na Kijev in okolico so ponoči ubili dva človeka. Po navedbah lokalnih oblasti je en človek umrl v mestu Kijev, drugi pa v bližnjem Fastivu. Nevarnost zračnih napadov je sicer vojska razglasila za vso državo.

Pregled dneva: 

7.45 Ruski napad na Kijev zahteval smrtni žrtvi

7.45 Ruski napad na Kijev zahteval smrtni žrtvi

Ruski napadi so v Kijevu zadeli zasebno kliniko. To je po navedbah oblasti povzročilo požar, v katerem je umrl en človek, še trije so bili ranjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V širši okolici so bombardiranja po navedbah guvernerja regije Mikole Kalašnika prizadela več stanovanjskih objektov in kritično infrastrukturo. V napadih je v Fastivu umrl moški.

Kijev, napad, Ukrajina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Napadi so v regiji povzročili tudi prekinitev oskrbe z elektriko. Ker so temperature v prestolnici padle do osem stopinj Celzija pod ničlo, so bile oblasti primorane zagnati sisteme za zagotavljanje zasilne oskrbe z ogrevanjem.

Kijev, napad, Ukrajina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je Rusija v nedeljo napadla tudi Kramatorsk v regiji Doneck, kjer je po navedbah oblasti v večernem napadu umrl en človek, še en je bil ranjen.

Tokratni napad na Kijev se je zgodil dan pred srečanjem voditeljev ukrajinskih zaveznic v Parizu, na katerem bodo iskali nov napredek pri reševanju konflikta. Za pripravo srečanja so se v soboto v ukrajinski prestolnici zbrali varnostni svetovalci 15 držav, med njimi Francije, Nemčije in Kanade ter predstavniki EU in Nata, še navaja AFP.

