Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
20.00

33 minut

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 20.00

Mercedes pokazal dirkalnik W17 za sezono 2026

Srebrna puščica pet tednov pred prvo dirko v prednosti

M. P.

George Russell je lani Mercedesu pridirkal dve zmagi. Letos bi se radi borili za več zmag, morda tudi za naslov prvaka.

George Russell je lani Mercedesu pridirkal dve zmagi. Letos bi se radi borili za več zmag, morda tudi za naslov prvaka.

Foto: Guliverimage

Prvenstvo formule 1 je vstopilo v novo ero dirkalnikov in pogonskih sklopov, zato vsi nestrpno pričakujemo uradna testiranja v Bahrajnu in prvo dirko osmega marca v Avstraliji. Po zasebnih testiranjih prejšnji teden v Barceloni, ko ekipe še niso nastopale s končno podobo svojih dirkalnikov, pa se zdi v prednosti pred tekmeci Mercedes. Ta je uradno svoj dirkalnik W17 pokazal na ponedeljkovi spletni predstavitvi.

Sportal Prva testiranja: najboljši obet za Ferrari in Mercedes

Za dirkači formule 1 so zasebna testiranja v Barceloni, kjer je bil glede na neuradne čase najhitrejši Mercedes. George Russell in Andrea Kimi Antonelli sta v treh dneh dirkanja naredila kar 500 krogov. Ker je dogajanje potekalo za zaprtimi vrati, veliko odzivov dirkačev in ekip tudi mediji, ki tesno spremljajo kraljico avtomotošporta, niso dobili. Eden redkih dirkačev, ki je podal svoje mnenje o morebitnem razmerju moči, je bil Esteban Ocon (Haas).

"Sicer je še nekoliko prezgodaj, da bi govorili o razmerju moči, a sam sem videl, da je bil Mercedes zelo hiter vse dni testiranj. Videl sem še, da je tudi Ferrari v zelo dobrem položaju. Red Bullu je šlo dobro, zraven je bil tudi McLaren," je povedal 29-letni Francoz. "Na sredini naj bi bili Racing Bulls, Alpine in mi, nekoliko bolj zadaj pa sta Audi in Cadillac. Je pa res še prezgodaj za prave napovedi. Počakati moramo na Bahrajn." Tam sledi šest dni uradnih testiranj sredi februarja (od 11. do 13. in od 18. do 20.). Ocon ni omenil ekip Aston Martin in Williams. Prva je naredila le 65 krogov, druga pa je testiranja v Barceloni izpustila. 

To je novi Mercedesov dirkalnik formule 1, W17:

Mercedes je dirkaško lovoriko nazadnje osvojil leta 2020, ko je za njih še dirkal Lewis Hamilton. | Foto: Reuters Mercedes je dirkaško lovoriko nazadnje osvojil leta 2020, ko je za njih še dirkal Lewis Hamilton. Foto: Reuters Da je z dirkalnikom W17 v prednosti pred tekmeci Mercedes, meni tudi nekdanji dirkač in zdaj analitik za britanski televizijski mreži Sky Sports Martin Brundle. "Gre za povsem nov koncept v aerodinamiki. Mercedes z dirkalniki s talnim efektom ni bil dober. A zdaj se zdi, da so z novimi pravili našli najboljše rešitve. Bomo pa videli, kako bo, ko pridejo na steze, kjer bodo prave temperature." V Barceloni je bilo namreč prejšnji teden precej hladno in deževno in zato je treba rezultate jemati še z dodatno rezervo. Mercedesova prednost naj bi bil sicer tudi njihov nov pogonski sklop.

Mercedes je dirkalnik W17 uradno pokazal na ponedeljkovi spletni predstavitvi. Vodja ekipe Toto Wolff za zdaj umirja pretirano evforijo in nikakor noče govoriti o vlogi favorita. Se pa mladi Antonelli želi spogledovati z zmago in naslovom prvaka. "Vsekakor je tak cilj. Želim se boriti za zmage in prej ali slej tudi za naslov svetovnega prvaka. Rad bi zmagoval in bil eden najboljših. Vem pa, da je George zelo, zelo močan in že pripravljen, da se bori za lovoriko." Russell, ki ima osem let več in pet zmag v formuli 1, za zdaj ostaja prvi adut Mercedesa, ki je zadnji dirkaški naslov osvojil z Lewisom Hamiltonom leta 2020.

Avtomoto Slovo za Aston Martin? Varnostni avto na dirkah F1 le še Mercedesov.
Audi F1
Sportal Prvi dirkalnik F1 na stezi, Audi bo "srebrna puščica" #video
Melbourne Lando Norris McLaren
Sportal To so ključni datumi do prve dirke formule 1
