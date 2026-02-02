Helena Blagne s sledilci delila utrinke z rajskega otočja

Pevka Helena Blagne je v zimskem času, ko se v naši deželi temperature še naprej gibljejo le nekaj stopinj nad ničlo, pobegnila v toplejše kraje in z oboževalci delila utrinke z rajskega otočja, ki je priljubljeno tudi med Slovenci.

62-letna pevka Helena Blagne je redna obiskovalka toplih krajev in zato rada v mesecu, ki med glasbeniki tradicionalno slovi po delovnem zatišju in nabiranju energije za naprej, "pobegne" v tople kraje, kjer se naužije topline sonca, poletnih temperatur in turkiznega morja. Tudi v letošnjem zimskem obdobju (ki v prvih mesecih leta vlada v Sloveniji) se je Blagne odpravila na rajske Maldive in od tam z oboževalci delila nekaj utrinkov z dopustovanja.

Ob eni izmed objavljenih fotografij na omrežju Instagram je delila tudi pomenljiv zapis turške pisateljice Elif Shafak: "Ker je čas kapljica v oceanu in ne moreš primerjati ene kapljice z drugo, da bi videl, katera je večja in katera manjša."

Blagne je na rajskem otočju Maldivov, v državi, ki jo sestavlja skupina okrog dva tisoč majhnih in nizkih atolov v Indijskem oceanu in leži južno od Indije in Šrilanke, med drugim v družbi skrivnostne osebe uživala na plaži in pila koktejle, uživala ob pogledu na turkizno morje ter se naužila razgleda na rajsko otočje s ptičje perspektive, saj je nad otočjem poletela tudi z letalom.

Ker diva slovenske glasbene scene nerada deli podrobnosti svojega zasebnega življenja, prav tako ni znano, s kom Blagne preživlja dopust na Maldivih, je pa med drugim obiskala enega izmed prestižnih resortov, ki ponujajo raznovrstne dejavnosti, kot so potapljanje, snorkljanje in druge pustolovščine, ki jih ta atol ponuja.

Z letalom si je Blagne s ptičje perspektive ogledala maldivske atole in Indijski ocean turkizne barve. Trenutno se povprečne dnevne temperature na Maldivih gibljejo od 26 do 28 stopinj Celzija. Foto: Instagram/Helena Blagne

Večino države (okoli 99 odstotkov) Maldivi sestavlja morje, le del države pa sestavljajo otoki vulkanskega izvora oz. atoli, ki pokrivajo le okoli en odstotek države, ki velja za eno najbolj razpršenih držav sveta. Država slovi po turkiznem morju, ki je toplo skozi vse leto, luksuzni resorti na lastnih otokih pa ponujajo posebno doživetje predvsem za zaljubljence, ki se tja odpravijo za posebne dogodke, kot so medeni tedni, zaroke ali druge posebne priložnosti.

Najboljše vreme lahko turisti na rajskem otočju pričakujejo v sušnem obdobju, to je med novembrom in aprilom.