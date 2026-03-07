Javnost jo je spoznala v pevskih šovih Slovenija ima talent in Ema Freš, zdaj pa stopa na samostojno glasbeno pot. Mlada slovenska pevka Anja Belini, katere pravo ime je Anja Vodošek, je najnovejše ime, ki ga želi duo Maraaya poslati med zvezde. Kot je povedala za Siol.net, se na tej poti veseli prav vsega, kar prihaja, medtem ko je skrbi za zdaj dala na stran. "Verjamem, da lahko z ekipo, s katero stopam na glasbeno pot, to vizijo uresničimo in ustvarimo nekaj, kar bo trajalo," nam je povedala.

"Anja je izjemna vokalistka. Spremljala sva njen razvoj skozi leta in vesela sva, da jo lahko zdaj predstaviva širši javnosti," o mladi pevki pravita Marjetka in Raay. Foto: Neo Visuals Anjo Belini, sveže, a ne neznano ime na slovenski glasbeni sceni. Pod svoje okrilje sta jo vzela Marjetka in Aleš Vovk (Raay), katerih prvo srečanje sega že deset let nazaj, ko je bila Anja še najstnica. Po uvrstitvi v polfinale oddaje Slovenija ima talent se je odločila posvetiti študiju na Akademiji za glasbo, kjer je diplomirala kot profesorica glasbe, sočasno pa se je pri Marjetki učila petja. Svojo glasbeno identiteto je skupaj z zakoncema začela iskati pred petimi leti, a so se odločili, da ne bodo hiteli. Da bo leto 2026 njeno leto, so se strinjali po končani diplomi, ko so pritisnili na plin. Svojo glasbeno pot začenja z nalezljivo pesmijo Grehi, s katero sporoča, da se ne glede na poklic ali status z ljubezenskimi zapleti slej ko prej srečamo prav si.

S pesmijo Grehi začenjate novo glasbeno pot. Česa se na tej poti najbolj veselite in ali imate kakšne skrbi?

Veselim se prav vsega, kar prihaja – vseh novih pesmi, spotov, nastopov in odrov, ki me še čakajo. Trenutno je zame najbolj vznemirljiv občutek, ko prvič slišim idejo ali demo kakšne nove pesmi in se jo moram naslednjo sekundo naučiti na pamet. Z navdušenjem pričakujem vsako snemanje v studiu, vsak nov spot in vsak nov korak v glasbenem svetu. Skrbi sem za zdaj dala na stran. Zdaj je čas za ustvarjanje in svežo energijo.

Poglejte videospot za njeno pesem Grehi:

Javnost vas je spoznala že pred leti v oddajah Slovenija ima talent in Ema Freš. Kakšne spomine imate na sodelovanje v teh pevskih šovih?

Na oba šova imam zelo žive spomine. Morda so bili zame sicer manj odskočna deska, bili pa so zagotovo predvsem nabiranje dragocenih izkušenj. Stopiti pred vse kamere in luči z neposrednim prenosom v živo je bila zame precej adrenalinska izkušnja, ki mi je predstavljala velik izziv, hkrati pa je iz mene izvabila najboljše.

Anja Belini je umetniško ime. Kako je nastalo in ali ima kakšen poseben pomen?

Belini je umetniško ime, ki je nastalo zelo spontano. Belini mi je preprosto lepo zazvenel. Anja Belini. Mehko, melodično, ritmično. Sicer je bellini tudi cocktail. Svež, sladek in rahlo drzen. Belini pa je tudi vrsta metuljčkov. Pri meni je to tisti občutek v trebuhu vsakič, ko pride izziv, nastop, snemanje … Ime tako nosi lahkotnost, vznemirjenje in čustva. Vse, kar je zame glasba.

V videospotu za pesem Grehi se Anja Belini prelevi v več različnih vlog. Od glamurozne dive v slogu Marilyn Monroe do učiteljice, zdravnice, stevardese, policistke in poslovne ženske. Foto: Neo Visuals

S čim se še radi ukvarjate? Imate morda kakšen hobi, ki bi poslušalce presenetil?

Rada tudi igram klavir. Kadar dam glasbo "na stran", pa se rada posvetim dekoriranju stanovanja. To me sprošča. Vsak letni čas ima svoj čar, zato rada ustvarjam kotičke čisto po navdihu. Smučanje s prijatelji pozimi pa je moj "must do" vsako sezono.

Kaj si želite na svoji glasbeni poti doseči, kakšne so vaše sanje?

Želim izvajati pesmi, ki ljudi nagovorijo, se jih dotaknejo in z njimi tudi ostanejo. Verjamem, da lahko z ekipo, s katero stopam na glasbeno pot, to vizijo uresničimo in ustvarimo nekaj, kar bo trajalo. Z odzivi na prvi spot in skladbo Grehi sem dobila veter v moja krila in se veselim vsega, kar prihaja.

