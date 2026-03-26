Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
9.13

42 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek
tenis Jelena Ribakina Arina Sabalenka

Četrtek, 26. 3. 2026, 9.13

42 minut

Teniški globus, 26. marec

V polfinalu Miamija nov dvoboj Sabalenke in Ribakine

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jelena Ribakina, Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prvi igralki s svetovne jakostne teniške lestvice WTA, Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Ribakina, bosta v polfinalu turnirja WTA 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 8,18 milijona evrov znova prekrižali loparje. Igralki sta se letos že merili v finalu prvega grand slama sezone v Melbournu, kot tudi v finalu WTA 1000 v Indian Wellsu.

Kazahstanka Jelena Ribakina, druga igralka sveta, a sicer tretja nosilka turnirja v Miamiju, je v četrtfinalu v sredo zvečer v treh nizih strla peto nosilko Jessico Pegula iz ZDA z 2:6, 6:3 in 6:4. Prva igralka sveta Arina Sabalenka je ponoči s 6:4, 6:4 odpravila še eno domačinko Hailey Baptiste.

Drevi se bosta na stadionu Hard Rock, kjer v ligi ameriškega nogometa NFL domuje ekipa Miami Dolphins, pomerili za finalno vstopnico. Ribakina je januarja v tesnem finalu po treh nizih slavila na odprtem prvenstvu Avstralije, kar je tudi edini poraz Sabalenke v letu 2026. Belorusinja se ji je oddolžila z zmago v treh nizih v finalu turnirja v Indian Wellsu v začetku tega meseca.

"V zadnjem času sva odigrali veliko tekem in vsaka od njih je bila prava bitka. Vsaka tudi pravi spektakel. Zelo se veselim srečanja z njo," je pred novim dvobojem z v Moskvi rojeno Ribakino za Tennis Channel dejala prva igralka sveta. Doslej sta se tekmici pomerili 18-krat. Desetkrat je zmagala Sabalenka, osemkrat Ribakina.

Še pred njunim dvobojem bosta v prvem polfinalu igrali domačinka in četrta igralka na svetu Coco Gauff ter 13. nosilka iz Češke Karolina Muchova.

V moškem delu turnirja v Miamiju sta si polfinale v sredo priborila Čeh Jiri Lehečka, ki je bil boljši od Španca Martina Landaluceja, in Francoz Arthur Fils, ta je ugnal Američana Tommyja Paula. Drevi bosta na vrsti še preostala četrtfinala, pomerila se bosta Američan Frances Tiafoe in Italijan Jannik Sinner ter Argentinec Francisco Cerundolo in Nemec Alexander Zverev.

tenis Jelena Ribakina Arina Sabalenka
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.