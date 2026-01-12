Model in spletna vplivnica Maja Malnar, ki že vrsto let deluje v tujini, predvsem v Angliji, redno potuje in le za krajši čas ostane na istem mestu. Tudi ob prehodu v novo leto pri slovenski manekenki ni nič drugače, saj je poslala sončne pozdrave z otočja Svetega Bartolomeja, kjer vlada večno poletje.

Spletna vplivnica in model Maja Malnar na svojih družbenih omrežjih rada deli fotografije z vseh koncev sveta, kjer potuje ter širi svojo mrežo poznanstev in vse to združuje s poslom. Tudi na prehodu iz starega v novo leto pri slovenski manekenki, ki že vrsto let deluje v tujini, ni bilo nič drugače. Konec decembra se je tako ustavila v prestižnem smučarskem središču Courchevel v francoskih Alpah, kjer se je naužila snežne idile in smučala, novo leto in začetek leta 2026 pa brhka Slovenka preživlja na otoku Sveti Bartolomej, od koder je že delila številne fotografije.

"Kakšen začetek novega leta! Sveti Bartolomej je drugačen. Izberi svoj najljubši trenutek," je pod objavo s sončnega vulkanskega otoka zapisala Maja Malnar in v njej delila utrinke, ki jih je doživela na tem med bogatimi priljubljenem otoku, ki leži med Karibskim morjem in Severnim Atlantikom.

Med drugim je Malnar na otoku čas preživela v družbi svojih prijateljev, se vozila s helikopterjem, se prepustila divjim zabavam ter pozirala na prestižnih plovilih in uživala v raznoliki hrani. Lepotica naj bi glede na status na Instagramu že bila na otoku Barbuda v neposredni bližini Svetega Bartolomeja. Barbuda je otok v vzhodnem Karibskem morju in meji na Atlantski ocean ter je del dvojne otoške države Antigva in Barbuda. Na otoku se temperature v tem času povzpnejo vse do 30 stopinj Celzija.

Manekenka Maja Malnar je Slovenijo za tujino zamenjala že pred leti, kariero pa si že nekaj let gradi v Londonu. Danes 37-letna manekenka in modna blogerka, ki je tudi nekdanja članica skupine Sexplosion, je ena od naših najuspešnejših vplivnic, ki ji je uspelo v tujini. To kaže tudi podatek, da ima na profilu na Instagramu kar 1,4 milijona sledilcev, krepko več od drugih slovenskih vplivnežev in vplivnic. Malnar je tudi prava poliglotka, saj govori kar šest jezikov.

