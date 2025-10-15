Slovenska pevka Ines Erbus je na družbenih omrežjih delila fotografije s potovanja po Indoneziji, ki jo je obiskala v družbi prijateljic.

Pevka Ines Erbus si je pred novimi pevskimi nastopi, ki jih je v glasbenem svetu običajno največ decembra, privoščila dopust. S prijateljicami se je odpravila v Indonezijo, natančneje v mesto Ubud na otok Bali, od koder je delila nekaj fotografij.

Kot je razvidno iz njenih objav, so na počitnicah hranile opice, se potapljale z želvami, obiskale tamkajšnje templje in riževe terase, spoznale tamkajšnjo kulturo in oblačila ter kulinariko. Ni manjkalo niti veliko smeha, srečale so se z domačini in večerjale v elegantnejših večernih oblekah. "Nekje daleč stran, med palmami in riževimi polji," je ob fotografijah zapisala 32-letna pevka Ines.

Obiskale tudi največji otok otočja Gili

Dekleta pa niso obiskala le med turisti priljubljenega Balija, ampak so se odpravila tudi na otočje Gili (arhipelag, ki ga sestavljajo trije majhni otoki) oziroma natančneje na največji otok Gili Trawangan, ki ga nekateri imenujejo tudi Gili T. Znan je kot otok zabave, ki med tremi otoki ponuja največ aktivnosti, restavracij, trgovin, nočnega življenja in nastanitev.