Sa. B.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
8.22

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 8.22

Na hrvaškem otoku Ugljan invazija divjih svinj. "Več jih je kot prebivalcev."

Sa. B.

Kukljica, Hrvaška | Zakaj občina Kukljica programa varstva prostoživečih živali nima, župan ni želel komentirati. | Foto Shutterstock

Zakaj občina Kukljica programa varstva prostoživečih živali nima, župan ni želel komentirati.

Foto: Shutterstock

Po poročanju hrvaških medijev se na otoku Ugljan spopadajo z invazijo divjih svinj. HRT je objavil posnetke, kako plavajo proti naselju Kukljica, kjer se počutijo vse bolj varne, samo v letošnjem letu pa so jih tam ustrelili že več kot 150. "Pridejo v vas, med hiše. Na zajtrk, na vrt," je o dogajanju v mestu povedal domačin Davor, domačin Mojmir pa dodal, da je "divjih svinj na otoku več kot prebivalcev".

Posnetki divjih svinj, ki plavajo v morju, na hrvaških otokih niso več tako presenetljivi. Oktobra so jih najprej opazili pred Malim Lošinjem, nekaj dni zatem še na otoku Molat. O podobni zgodbi zdaj poročajo tudi domačini otoka Ugljan, kjer so divje svinje vse bolj udomačene.

Domnevajo, da so priplavale s Pašmana

"Zaradi njih ponoči ne hodim ven, grem samo podnevi in se ves čas oziram nazaj," je za HRT povedala domačinka Zdenka. Hrano živali najdejo na vrtovih in v smeteh. Domneva se, da so na otok prišle z bližnjega otoka Pašman, ampak ne prek mostu, temveč po morju.

Ker se divje svinje hitro razmnožujejo, bi problem kmalu lahko postal še večji. Samice so lahko nevarne, ko imajo mladiče, sicer pa se ljudi bojijo. "Doslej na Hrvaškem še nikoli ni bil zabeležen napad divje svinje na človeka, razen med lovom," je za javni medij povedal predstavnik lovcev Željko Martinović

"Na poseljenem območju občine Kukljica nimamo pristojnosti. Rešitev je, da občina na svojem območju ustvari program varstva prostoživečih živali, v okviru katerega bi se nato lahko sprejeli ustrezni ukrepi," je še pojasnil in dodal, da bi na podlagi takšnega programa, ki ga mora imeti vsaka občina, v naselju lahko izvedli izredni lov. Zakaj občina Kukljica takšnega programa nima, župan ni želel komentirati.

