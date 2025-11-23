Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja padel #vŽivo

Na današnjem zakonodajnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so volivke in volivci zakon zavrnili. Proti zakonu je namreč glasovalo 53,43 odstotka volivcev, hkrati pa je nasprotnikom uspelo doseči zavrnitveni kvorum. Glede na zadnje neuradne rezultate je bila volilna udeležba 40,91-odstotna.

Po 99,80 odstotka preštetih glasovnic je za uveljavitev zakona glasovalo 321,149 oziroma 46,57 odstotka volivcev, proti je glasovalo 368,466 oziroma 53,43 odstotka volilnih upravičencev.

Proti zakonu je torej glasovalo več volivcev, prav tako je nasprotnikom zakona uspelo zbrati več kot 339.000 glasov proti, kar pomeni, da je zavrnitveni kvorum dosežen.

Spodaj lahko spremljate neuradne izide glasovanja, ki jih objavlja Državna volilna komisija (DVK).

Kdaj je dosežen zavrnitveni kvorum?

Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev in če je dosežen zavrnitveni kvorum. V skladu z zakonodajo to pomeni, da mora za padec zakona proti glasovati nekaj več kot 339 tisoč državljanov (natančneje 339.205) oz. 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



19.14 Primc: Upam na zmago bolnikov, invalidov in upokojencev

19.09 Podporniki zakona kampanjo ocenili kot korektno



Aleš Primc Foto: STA , Pobudnik današnjega referenduma Aleš Primc je po zaprtju volišč pred DZ ocenil, da je bila kampanja dolga in naporna. Želi si, "da bi danes zmagali bolniki, invalidi in upokojenci, da bi lahko mirno, varno živeli".

Izrazil je veselje, da je bil v kampanji pred današnjim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja stranski igralec, saj so vodilno vlogo prevzeli predstavniki civilne družbe, zdravniki in drugi strokovnjaki. Ocenil je, da je bila kampanja nasprotnikov zakona zelo strokovna in argumentirana. Medtem podporniki po njegovi oceni na svoji strani niso imeli strokovnjakov. Primcu se je pred DZ pridružilo okoli deset podpornikov.

Poslanka Svobode Tereza Novak je v štabu zagovornikov zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja po zaprtju volišč na referendumu ocenila, da je bila kampanja z njihove strani korektna, kar pa ni mogoče reči za nasprotnike zakona. "Upam, da smo s svojimi argumenti prepričali volivce," je dejala za STA. Želi si tudi visoke udeležbe.

"Naša kampanja je bila zelo korektna, torej je temeljila na dejstvih, ki izhajajo iz zakona. To pa mislim, da ne bi mogla reči za nasprotno stran," je dejala Novak v štabu, kjer se zbirajo zagovorniki zakona. Med njimi je opaziti poslance oz. predstavnike strank koalicije pa tudi zunajparlamentarnih strank Pirati in Nič od tega.