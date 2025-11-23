Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Nedelja,
23. 11. 2025,
19.33

Nedelja, 23. 11. 2025, 19.33

Po zasneženem koncu tedna nas čaka vremenski preobrat #animacija

Po hladni in sončni nedelji, ki je višje ležečim krajem prinesla pravo zimsko kuliso, vremenoslovci portala Meteoinfo Slovenija napovedujejo, da bo začetek tedna prinesel topel in vlažen jugozahodni veter. Kot so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook, bo otoplitev najprej dosegla višje lege, po nižinah pa bo zaradi dežja in nizkih temperatur sprva mogoča poledica.

"V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo močno deževalo, v visokogorju pa bo zapadlo veliko snega. Občasno bo lahko snežilo tudi v nekaterih alpskih dolinah," so še dodali.

Izrazito spremembo vremena po sončni in hladni nedelji napovedujejo tudi na agenciji za okolje (Arso). Ponoči se bo namreč od zahoda pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem pa bo proti jutru začelo rahlo deževati, zato bo po neprevetrenih dolinah osrednje Slovenije mogoča poledica. Jutranje temperature bodo od –5 do 0, na Primorskem in v krajih z jugozahodnim vetrom od ena do šest stopinj Celzija, so zapisali na spletni strani. 

Meja sneženja se bo dvignila

Ponedeljek bo oblačen, padavine pa se bodo širile proti vzhodu. Po nižinah bo deževalo, v alpskih dolinah na severozahodu bo sprva snežilo. Meja sneženja se bo do popoldneva dvignila na nadmorsko višino med 1.200 in 1.500 metri. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od dva do osem, ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Tudi v torek bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1.200 metri, le v Zgornjesavski dolini nekoliko nižje. Do srede zjutraj bodo padavine po večini ponehale, čez dan pa se bo od severa delno razjasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V četrtek bo na Primorskem precej jasno z burjo, drugod bo zmerno oblačno.

Kdaj lahko spet pričakujemo sneg do nižin?

Po zasneženem koncu tedna, ko se je meja sneženja v večjem delu države spustila do nižin, se marsikdo sprašuje, kdaj bo spet tako, a meteorologi napovedujejo, da sneženja do nižin ni pričakovati vsaj naslednjih deset dni.

