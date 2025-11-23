Plavalci niso izkoristili dobre konkurence, Corbeau v Kranju izjemen

Plavalci so se v Kranju merili na zadnjem mitingu pred EP v 25-metrskih bazenih na Poljskem. Večina reprezentantov pa je zamudila priložnost, da se v posamičnih kategorijah pomeri z nekaj res uveljavljenimi evropskimi imeni plavanja. Izjemen izid je s 56,13 na 100 m prsno dosegel Nizozemec Caspar Corbeau in v Lublinu napovedal boj za zlato.

Ravenska olimpijka Janja Šegel je plavala v polnem obsegu in kot spodbudo za EP v Kranju s 27,20 dosegla osebni rekord na 50 m delfin. Najhitrejša je bila tudi na 200 m prosto, kjer je z 1:59,22 vendarle prebila mejo dveh minut. Tretjo zmago je osvojila na 100 m hrbtno.

Na 100 m prosto je Ravenčanko ugnala belgijska reprezentantka in nosilka dveh kolajn z letošnjega svetovnega prvenstva v Singapurju Roos Vanotterdijk, ki je z 52,70 dosegla skoraj sekundo boljši izid od nedavnega rekorde Neže Klančar. S 54,24 je bila v napetem finišu dve desetinki sekunde hitrejša tudi druga Belgijka Florine Gaspard, finalistka letošnjih svetovnih pokalov.

"Na 100 m prosto sem želela predvsem tekmovati v ostri konkurenci. Sicer pa vse skupaj ni slabo. Lepo stopnjujem formo in verjamem, da se bom do EP lepo spočila, veliko pričakujem tudi po prvenstvu na domačem državnem prvenstvu," je bila s Kranjem zadovoljna Korošica in za delfinov osebni rekord razložila, da se je za disciplino odločila le zaradi čakanja na 100 m prosto.

Gaspard je bila s 24,35 najboljša na 50 m prosto, kjer je drugo mesto osvojila zimzelena članica Olimpije Anemari Košak. Zanesljivo je Belgijka zmagala tudi v soboto na 50 m prsno, kjer je z izidom 29,90, ki je boljši od slovenskega rekorda, ugnala slovensko potnico za Poljsko in rekorderko Taro Vovk, ki je dosegla izid 30,51. Košak je bila najhitrejša na 50 m hrbtno. Povratnica po zdravstvenih težavah Tina Čelik je z 1:08,50 zmagala na 100 m prsno.

V moški konkurenci je nizozemski olimpijski finalist Caspar Corbeau s 56,13 na 100-metrski razdalji prav tako precej hitrejši od slovenskega rekorda Damirja Dugonjića. Izid je tudi 39 stotink sekunde hitrejši od dosežka rojaka Arna Kamminge ob zmagi na zadnjem EP v 25-metrskih bazenih 2023 v romunskem Otopeniju. V soboto je slavil na 50 m prsno.

Med Slovenci je plavalec domačega Triglava Sašo Boškan, še eden od udeležencev EP, zmagal na 200 m prosto in 400 m mešano, nedeljski nastop pa je zaradi bolezni odpovedal. Primož Šenica Pavletič je s 54,96 dobil tekmo na 100 m hrbtno, njegov klubski kolega v Ljubljani in udeleženec lanskega EP v Beogradu Arne Štular Furlan je bil najboljši na 200 m delfin.

Turek Mehmet Koc je s 23,33 dosegel zelo dober izid na 50 m delfin, najboljši je bil tudi na 100-metrski delfin in prosto.