Skrita nevarnost v skoraj vsakem domu – rešitev pa presenetljivo preprosta

"Dolga leta se prezračevanja sploh nisem loteval resno. Odpiranje oken sem jemal kot nekaj samoumevnega, dokler nas niso začele motiti jutranja zatohlost v spalnici, vse pogostejše rosenje oken in celo temne lise na stenah. Po vgradnji sistema i-Vent je bila razlika očitna zelo hitro – zrak je lažji, vlaga stabilna," pripoveduje gospod Andrej iz okolice Ljubljane. Podobno izkušnjo opisuje tudi gospod Jernej iz Celja: "Ko smo zamenjali okna, je bil dom naenkrat preveč zaprt. Zjutraj nas je pričakal težak zrak, v spalnici pa so se začela rositi okna. Najprej sem mislil, da je to normalno, potem pa se je pojavila še plesen. Po montaži sistema i-Vent je bilo, iskreno, kot bi nekdo pritisnil 'reset'. Ni več zatohlosti, vonj po vlagi je izginil, temperatura pa je bolj enakomerna." To sta le dva izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo doma zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja i-Vent .

Pozimi se še posebej jasno pokaže, kako pomemben je čist in svež zrak. Namesto da bi vsak dan odpirali okna in dobesedno metali stran dragoceno toploto, lahko za čist in svež zrak poskrbimo drugače – z vgradnjo pametnega prezračevalnega sistema i-Vent. Foto: Shutterstock

Pomen svežega zraka v zaprtih prostorih je v hladnejšem delu leta še toliko večji. Ker zaradi nizkih temperatur manj odpiramo okna, se v prostorih hitreje nabirajo vlaga, neprijetne vonjave in škodljivi delci, kar lahko vpliva na udobje in zdravje celotne družine.

Najboljše (in najpametnejše) darilo vašemu domu Namesto da bi vsak dan odpirali okna in dobesedno metali stran dragoceno toploto, lahko za čist in svež zrak poskrbimo drugače – z vgradnjo pametnega prezračevalnega sistema i-Vent. Dobra novica pa je, da vam je do konca decembra pametna prezračevalna enota i-Vent na voljo do kar 77 odstotkov ugodneje*. "Če bi prej vedel, kakšna razlika je, bi se za to odločil že zdavnaj," sklene Gojc. "Frišn luft" res ni luksuz. Je osnova za dobro počutje – pa še pametno je. Želim frišn luft *Ponudba zajema 47 odstotkov akcijskega popusta in do 30 odstotkov subvencije Eko sklada. 47-odstotni popust velja za pametno prezračevalno enoto i-Vent. Akcija traja od 26. 11. do 31. 12. 2025.

Bi imeli "frišn luft"? Pametno!

V hladnejšem delu leta v zaprtih prostorih preživimo več kot 90 odstotkov časa. Hkrati pa se zaradi slabše izmenjave zraka raven vlage v prostorih hitro poveča, kar povzroča utrujenost, glavobole, slabši spanec in dolgoročno tudi idealne pogoje za nastanek zdravju škodljive plesni.

"Marsikdo se ne zaveda, da je zrak v domu pogosto bolj onesnažen kot tisti zunaj," pojasnjuje Gojc, ambasador pametnega prezračevalnega sistema i-Vent. "Tudi sam sem mislil, da redno zračenje zadostuje, dokler nisem izkusil, kako drugače je, ko sistem sam skrbi, da je zrak vedno svež in čist."

Svež zrak = več energije in boljše počutje

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih se kaže v glavobolih, draženju oči, slabši koncentraciji, zaspanosti in celo večjem tveganju za pojav alergij. Poleg tega se ob dolgotrajno povišani vlagi v prostorih začnejo pojavljati težave, ki jih pozna skoraj vsak dom – rosenje oken, neprijeten vonj po vlagi, temne lise v kotih in odstopanje barve ali ometa.

"Sin je imel pozimi vedno zamašen nos, pa smo krivili prehlade," pove še ena zadovoljna stranka podjetja i-Vent, gospa Mateja iz Maribora. "Odkar imamo i-Vent, diha lažje in ponoči spi mirneje. Tudi prahu je precej manj."

Pametni prezračevalni sistem i-Vent tako ne skrbi le za to, da v domu ni vlage in plesni, ampak tudi za stalno izmenjavo zraka brez odpiranja oken in brez izgube toplote. Sistem samodejno zaznava vlažnost in kakovost zraka ter se prilagaja trenutnim razmeram.

"Zdaj je doma vedno sveže – tudi pozimi, ko so okna zaprta," pravi Gojc. "Zrak ni več težak, pa tudi jutranjih glavobolov ni. Čuti se razlika – ne samo v prostoru, ampak tudi v počutju."

Foto: i-Vent

Pametno prezračevanje brez skrbi in dodatnih stroškov

Sistem i-Vent deluje skoraj neslišno, njegovo vzdrževanje pa je preprosto in cenovno ugodno. Filtre lahko preprosto speremo pod vodo, brez nakupa nadomestnih delov. Letna poraba energije na enoto znaša le približno 2,3 evra, kar pomeni, da svež zrak ne bo breme za družinski proračun.

"Priznam, sprva sem bil skeptičen," dodaja Gojc. "Ampak ko sem videl, kako tih je sistem in kako zelo se je povečala kakovost zraka, sem dobil potrditev, da je bila odločitev za i-Vent prava. Pa še račun za elektriko se ni prav nič opazno spremenil."

Slovenski razvoj in hitra montaža

Podjetje i-Vent že 15 let skrbi za svež in čist zrak v slovenskih domovih in kot edini pri nas ponuja kar sedem let garancije za svoj prezračevalni sistem. Za hitro montažo skrbi mreža 17 strokovno usposobljenih ekip po vsej državi, zato stranke po oddaji povpraševanja na montažo čakajo le nekaj dni.

"Presenetilo me je, kako hitro so uredili vse," pove Gojc. "Ekipa je prišla točno ob dogovorjeni uri, zmontirali so brez razbijanja, brez prahu in v le nekaj urah je bil sistem pripravljen."

Foto: i-Vent

Kako poskrbeti za svež zrak brez toplotnih izgub?

Kljub nižjim temperaturam je še vedno pomembno, da stanovanje redno zračimo – a odpiranje oken pomeni uhajanje toplote, višje stroške ogrevanja in prepihe.

Rešitev? Pametni prezračevalni sistem i-Vent, ki omogoča stalno dovajanje svežega zraka brez odpiranja oken in brez izgube toplote. Sistem samodejno odvaja izrabljen zrak, odvečno vlago, škodljive delce in neprijetne vonjave, hkrati pa skrbi za energijsko učinkovit dom.

Primeren je tako za novogradnje kot za starejše objekte – montaža je hitra in ne zahteva večjih posegov.

In za konec – zakaj je to res pametna odločitev? V času, ko večino leta preživimo v zaprtih prostorih, je kakovost zraka osnova za dobro počutje, zdravje in vzdrževanje doma. Z i-Ventom: se izognete vlagi in plesni,

izboljšate počutje in spanec,

preprečite energijske izgube,

zmanjšate prah in alergene,

dobite svež zrak 24/7 – popolnoma samodejno. "Če bi prej vedel, kakšna razlika je, bi se odločil že zdavnaj," sklene Gojc. Želim "frišn luft"

Foto: i-Vent